‘La Copa, Leyenda y Misterio’ regresa a Bullas en septiembre tras el éxito de sus primeras rutas

La propuesta de ocio y cultura ‘La Copa, Leyenda y Misterio’ volverá a recorrer las calles de la pedanía de La Copa de Bullas durante el mes de septiembre, después del éxito cosechado por las dos primeras rutas celebradas durante el mes de agosto.

La iniciativa suma ahora dos nuevas fechas, los días 12 y 13 de septiembre, para que vecinos y visitantes puedan volver a adentrarse en los secretos, leyendas y enigmas mejor guardados de La Copa a través de un recorrido nocturno por sus calles.

Durante el recorrido, guiado por José Luis García Caballero, los participantes descubrirán relatos relacionados con antiguas sepulturas de época romana, la presencia o vinculación con la Orden del Temple, historias sobre tesoros ocultos, leyendas de brujas y el conocido mito local de ‘La Encantá’.

Las nuevas rutas se celebrarán el sábado 12 y el domingo 13 de septiembre, con salida a partir de las 20:00 horas desde la Plaza de la Paz de La Copa, punto de encuentro de los participantes.

La actividad tiene un precio de 2 euros por persona y las plazas son limitadas. Las personas interesadas en participar pueden realizar su inscripción en Informajoven.

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Tras la buena acogida de las primeras rutas, ‘La Copa, Leyenda y Misterio’ se consolida como una original propuesta dentro de la agenda de ocio y cultura de septiembre, ofreciendo la oportunidad de conocer la historia de la pedanía desde una perspectiva diferente y descubrir, al caer la noche, algunos de sus rincones más mágicos y enigmáticos.