Vicent Garay gana el VI Concurso de Recortadores en Calasparra ante una plaza abarrotada

La Plaza de Toros Municipal de Calasparra vivió una jornada histórica de tauromaquia con la celebración del VI Concurso de Recortadores. Con el cartel de “No hay billetes” colgado en las taquillas y una gran expectación entre los aficionados, nueve de los mejores especialistas del panorama nacional se midieron a reses de diversas ganaderías en una velada repleta de emoción y alto nivel técnico.

El pódium lo completaron Amador Martínez (2.º), Mario España (3.º) y Jesús Banegas

Vicent Garay, de Foios (Valencia) se proclamó brillante ganador del certamen tras una soberbia actuación en la ronda decisiva, levantando al público de sus asientos con recortes de enorme mérito, temple y ajuste. Garay accedió a la final junto a Amador Martínez, Mario España y Jesús Banegas, quienes completaron una final de gran exigencia.

La clasificación final del certamen quedó estructurada de la siguiente manera: Vicent Garay (Campeón); Amador Martínez (2.º clasificado); Mario España (3.º clasificado) y Jesús Banegas (4.º clasificado)

Antes de iniciar el festejo, la plaza guardó un emotivo minuto de silencio en memoria de Encarna, madre del recortador local Juan Martínez, recientemente fallecida. Participantes y público mostraron todo su cariño a la familia en estos momentos tan difíciles.

Tradicional encierro

Encierro Recortadores / La Opinión

El ambiente taurino comenzó horas antes, a las 17:30 h, con el tradicional encierro por las calles de Calasparra de las reses reseñadas para el concurso. Los astados completaron el recorrido urbano hasta llegar al coso taurino, dejando carreras de gran tensión para corredores y pastores, y consolidando una vez más el profundo arraigo de este certamen en el calendario taurino.

El próximo encierro será este jueves 3 de septiembre a las a las diez de la mañana

El próximo encierro será este jueves 3 de septiembre a las diez de la mañana, con reses de la ganadería de “María Cascón”.