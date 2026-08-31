El programa ‘Cercanos’ vuelve a las pedanías de Caravaca para acercar servicios y promover el envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz pone en marcha mañana, 1 de septiembre, la segunda edición del programa ‘Cercanos’, una iniciativa dirigida a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 65 años residentes en las pedanías del municipio, acercándoles servicios que favorecen su autonomía personal, el envejecimiento activo y la participación social.

La concejal de Recursos Humanos, Ana Belén Martínez, ha presentado hoy esta nueva edición, que da continuidad a la experiencia piloto desarrollada durante nueve meses en distintos núcleos rurales y que tuvo una excelente acogida entre sus participantes.

Se mantienen las seis sedes de la primera edición y se oferta la apertura de nuevos grupos en Navares y Singla

“Queremos que vivir en una pedanía no signifique tener menos oportunidades para acceder a determinados servicios y, especialmente, que nuestros mayores puedan seguir viviendo en sus pueblos, en sus casas y en su entorno, pero sintiéndose acompañados, activos y atendidos”, ha señalado la edil.

Esta segunda edición vuelve a ser fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Consejería de Política Social del Gobierno de la Región de Murcia y cuenta con una subvención regional de 130.000 euros. El programa se dirige a las aproximadamente 1.200 personas mayores de 65 años que residen en las pedanías caravaqueñas y se enmarca en las actuaciones destinadas a acercar recursos sociales y sanitarios a las zonas rurales y contribuir a combatir la despoblación.

Cerca de 700﻿ personas se beneficiaron de las actividades y servicios de ‘Cercanos’ durante su primera edición, entre los participantes en los talleres y los usuarios de podología a domicilio

“Más allá de las cifras, que son importantes, nos quedamos con lo que hemos ido viendo durante estos meses y con lo que los participantes nos han transmitido: personas que han hecho grupo, que salen de casa, se relacionan, hacen ejercicio, comparten un almuerzo, hablan de sus preocupaciones y, sobre todo, pasan un buen rato juntas”, ha destacado la concejal, quien ha añadido que el programa es también “compañía, amistad, conversación, tener una rutina y saber que hay un lugar y unas personas esperándote”.

‘Cercanos’ ofrece un modelo de atención integral desarrollado por un equipo multidisciplinar, con profesionales de distintas áreas, entre ellos fisioterapeutas, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, gerocultores y auxiliares, en función de las actividades y servicios. Entre las propuestas se incluyen rehabilitación funcional, actividades ocupacionales, atención psicológica, talleres de memoria y estimulación cognitiva, ejercicio físico adaptado, autocuidado y hábitos de vida saludable, así como programas de atención a familiares y cuidadores.

En esta nueva edición se mantienen los grupos que se fueron consolidando durante el desarrollo del programa en Archivel, Barranda, La Encarnación, La Almudema, El Moralejo y Los Royos. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento quiere seguir acercando el programa a un mayor número de vecinos y plantea la creación de nuevas sedes en Navares y Singla, para las que será necesario alcanzar un mínimo de 15 usuarios.

En este sentido, cualquier vecino de las pedanías podrá solicitar participar en la sede que considere más conveniente, siempre que sea viable en función del número de usuarios de cada grupo. Asimismo, se mantendrá el servicio de transporte para aquellas personas que necesiten desplazarse desde otros núcleos.

Podología a domicilio

CartelSegundaEdicionProgramaCercanosCaravaca / La Opinión

Uno de los servicios que volverá a prestarse es el de podología a domicilio, que fue uno de los más demandados durante la primera edición. Cerca de 400 usuarios se beneficiaron de esta atención, que registró más de 1.300 visitas. El servicio permite que el profesional se desplace hasta el domicilio de las personas mayores, especialmente de aquellas que tienen dificultades de movilidad o residen en núcleos alejados, evitando desplazamientos que en algunos casos pueden resultar complicados o incluso inviables.

Los servicios y talleres se desarrollarán en las sedes sociales de las distintas pedanías. En Archivel y Barranda funcionarán los lunes, miércoles y viernes, de 9:30 a 13:30 horas; en La Encarnación y La Almudema, los martes y jueves, de 9:30 a 13:30 horas; en El Moralejo, los lunes y miércoles, de 9:30 a 11:30 horas; y en Los Royos, los lunes y miércoles, de 11:45 a 13:30 horas. Las nuevas sedes de Navares y Singla se concretarán en función del número de personas inscritas.

Durante la primera edición, más de 300 vecinos participaron en los talleres y alrededor de 400 utilizaron el servicio de podología. La iniciativa permitió crear grupos estables de usuarios y generar espacios de encuentro y convivencia, contribuyendo a fomentar la socialización y a prevenir situaciones de soledad no deseada.

El programa regional ‘Cercanos’ se desarrolla en consonancia con el objetivo del Ayuntamiento de Caravaca de mantener y reforzar los servicios en las pedanías como parte de las medidas para combatir la despoblación rural.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de las fichas disponibles en los centros de salud de las pedanías, con los pedáneos y en las propias sedes, así como en el Registro General del Ayuntamiento. También pueden solicitar información en el teléfono 633 23 30 98 o en el 968 70 11 00.

PROGRAMA CERCANOS

Dentro de las medidas para combatir la despoblación rural, el Gobierno de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ponen en marcha la segunda edición de este programa para mejorar e incrementar los servicios destinados a las personas mayores residentes en las pedanías del municipio.

Podología a domicilio.

Rehabilitación funcional.

Actividades ocupacionales.

Atención psicológica.

Talleres de mantenimiento de las capacidades mentales.

Talleres de autocuidado y hábitos de higiene adecuados.

Programas de atención a los familiares y cuidadores de personas mayores.

Sedes Salón social de Archivel: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Salón social de Barranda: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 13:30 horas.

Salón social de La Encarnación: martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas.

Salón social de La Almudema: martes y jueves de 9:30 a 13:30 horas.

Salón social de El Moralejo: lunes y miércoles de 9:30 a 11:30 horas.

Salón Social de Los Royos: lunes y miércoles de 11:45 a 13:30 horas.

Nuevas sedes por confirmar según número de usuarios: Navares y Singla.



Las inscripciones se realizarán a través de un formulario disponible en los centros de salud de las pedanías, a través de los pedáneos y en el Registro General del Ayuntamiento. Inicio: 1 de septiembre. Para más información: 633 23 30 98