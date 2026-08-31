El Museo Arqueológico Municipal de Yecla refuerza su seguridad tras el robo ocurrido en Villena

El Museo Arqueológico Municipal de Yecla (MAYE) mantiene reforzadas sus medidas de seguridad tras el robo ocurrido recientemente en Villena, según ha señalado este lunes el concejal de Cultura, Daniel Jiménez Ortiz, quien ha destacado el seguimiento permanente y la renovación de los sistemas de protección del espacio museístico.

El edil ha explicado que el museo cuenta actualmente con una barrera de seguridad recientemente renovada por la Concejalía de Cultura, en coordinación con los técnicos municipales, con el objetivo de reforzar la protección de sus 12 salas y del conjunto cultural que alberga.

Asimismo, ha señalado que la Concejalía dispone de una partida específica para mantener y actualizar las medidas de seguridad. Aunque ha reconocido que ningún espacio está completamente libre de posibles incidentes, ha defendido que actualmente el MAYE cuenta con medidas "eficaces" y una seguridad "confortable".

El concejal ha añadido que se mantiene un seguimiento continuo para adaptar las medidas ante posibles actuaciones de bandas profesionales.