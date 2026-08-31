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Seguridad

Más de cien identificados y cuatro detenidos en una operación desplegada en San Pedro del Pinatar

Se inspeccionaron varios establecimientos de ocio y un inmueble ocupado ilegalmente para el control en materia de extranjería y prevención de la delincuencia

Operativo de seguridad desplegado en San Pedro del Pinatar.

Operativo de seguridad desplegado en San Pedro del Pinatar. / Policía Nacional

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Javier Ayala

Javier Ayala

Un operativo de inspección de establecimientos de ocio e inmuebles ocupados ilegalmente en San Pedro del Pinatar, con el objetivo de comprobar posibles irregularidades administrativas en materia de extranjería, así como detectar aquellas conductas ilícitas que pudieran estar desarrollándose, relacionadas con la seguridad ciudadana, se ha saldado con 104 identificados y 4 detenidos.

Durante el desarrollo de dicho operativo puesto en marcha por la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local San Pedro del Pinatar, que tuvo lugar el pasado día 27 de agosto, se realizaron inspecciones y controles preventivos de las inmediaciones de diferentes establecimientos de ocio del municipio de San Pedro del Pinatar, donde se identificaron a 104 personas para poder detectar de forma preventiva posibles situaciones de tráfico ilegal de seres humanos y otros delitos relacionados.

Además de establecimientos de ocio e inmuebles ocupados, el operativo desarrollado de manera conjunta entre agentes pertenecientes a la Brigada Provincial de extranjería y Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional junto con agentes de la Guardia Civil y Policía Local de San Pedro del Pinatar, realizó diversos controles de orden público sobre la actividad ilegal de “gorrillas” en aparcamientos públicos como el parking disuasorio anexo al Club Náutico de Lo Pagan.

Cuatro detenidos por infracciones graves en materia de Extranjería

La actuación integral de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local de San Pedro del Pinatar se completó con la detención de cuatro personas que se encontraban en situación de estancia irregular en el país, por lo que se procedió a incoar los correspondientes expedientes administrativos de expulsión del territorio nacional por infracciones graves a la Ley de Extranjería.

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El operativo se enmarca dentro de la colaboración permanente y el trabajo coordinado entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la colaboración de las Policías Locales, para la detección de ilícitos penales e irregularidades administrativas que pudieran estar desarrollándose, esfuerzo conjunto orientado a proteger el interés general de todos los ciudadanos.

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