La Virgen de la Consolación, siglos de devoción, romería y fiesta en Molina

Cada septiembre, la Virgen de la Consolación, patrona de Molina de Segura, vuelve a recorrer el camino entre su ermita junto al Segura y la Iglesia de la Asunción, renovando un rito que hunde sus raíces en el siglo XVIII. Lo que probablemente nació como una romería campestre terminó consolidándose, ya a finales del XIX, como una celebración patronal más definida, capaz de reunir durante varias semanas religiosidad, costumbres populares, música, folclore y actos lúdicos.

La historia del culto está ligada a la ermita levantada por los molinenses en la ribera del río al término de los avatares de la Reconquista, concebida como lugar de custodia de la imagen y de oración para sus devotos. La talla primitiva, medieval y probablemente fechada entre los siglos XIV y XV, era de madera de cedro. Se perdió durante la Guerra Civil y fue sustituida por la actual, obra del escultor local Bernabé Gil Riquelme.

Esa vinculación colectiva se expresó también fuera del calendario festivo. La imagen solo abandonaba su ermita, al margen de su festividad, con motivo de rogativas. En esas ocasiones era llevada en andas hasta la Asunción, donde se celebraban misas, rezos, novenarios y letanías. La petición de lluvias ante la sequía fue una de las razones habituales. La primera rogativa de la que se tiene conocimiento se sitúa en la primera mitad del siglo XVII y estuvo dedicada precisamente a pedir agua, con nueve días continuos de misas cantadas y letanías.

La coronación de 1929

Uno de los grandes hitos de esa devoción llegó en 1929 con la coronación. El proceso había comenzado años antes: el 11 de marzo de 1917, el periódico local ‘Eco de Molina’ recogía un acuerdo municipal para solicitar al obispado la consagración canónica de San Vicente y de la patrona, así como el reconocimiento de esta última como patrona de la villa. La respuesta llegó en 1923. Los actos de coronación se celebraron del 25 al 28 de octubre de 1929 y culminaron con el traslado de la imagen a su santuario, acompañada por el vecindario, el clero, el Ayuntamiento, las autoridades y la Banda de Música Municipal, mientras sonaba el Himno a la Coronación. El aniversario fue recordado en 1979 y de nuevo con motivo de los 75 años.

Hoy, la romería sigue marcando el comienzo de los festejos. El sábado anterior al primer lunes de septiembre, cuarenta costaleros con trajes tradicionales portan la imagen hasta la Iglesia de la Asunción, mientras los balcones se engalanan con telas alusivas a la patrona. El tercer lunes del mes, día festivo, se realiza el regreso a la ermita.

Entre ambos traslados se despliega un programa que combina coros y danzas, exposiciones, verbenas, conciertos, torneos deportivos, cabalgatas, carrozas, zarzuelas, grupos musicales y fuegos artificiales. La Ofrenda Floral conserva un papel destacado: los participantes desfilan con ramos y trajes regionales hasta la iglesia, donde la imagen sale para recibir a quienes acuden a la cita. Entre los actos musicales figura además el concierto «Virgen de la Consolación», celebrado en la Plaza de la Iglesia.

Así, el componente religioso que estuvo en el origen de la celebración convive hoy con una dimensión lúdica más amplia. Sin desplazar los ritos centrales, el calendario patronal ha incorporado expresiones culturales y festivas que muestran cómo una costumbre nacida hace siglos ha ido adaptándose al paso del tiempo.

Programación religiosa

Viernes 4 de septiembre - Día de la Virgen de la Consolación

19.30 h. Santo Rosario por la paz, con el estandarte de la Virgen. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Santa misa. Ermita de Nuestra Señora de la Consolación.

Sábado 5 de septiembre

13.00 h. Salve y tirada de cohetes. Ermita de Ntra. Sra. de la Consolación.

18.30 h. Romería de subida con la imagen de la Virgen de la Consolación, desde la Ermita de Ntra. Sra. de la Consolación hasta la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Santa misa huertana de acogida oficial a la Patrona. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta el grupo Coros y Danzas de Molina, Asociación Regional Francisco Salzillo.

Domingo 6 de septiembre

09.00 h. Santa misa.

12.00 h. Santa misa. Bendición del manto de la Virgen de los Dolores. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta el Coro de Jóvenes de la Parroquia.

20.30 h. Santa Misa. Misa Rociera. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta el grupo rociero Arte pa yá.

Lunes 7 de septiembre

08.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

09.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Santa misa por la Diócesis. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Martes 8 de septiembre

08.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

09.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Santa misa por la Diócesis. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Miércoles 9 de septiembre

08.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

09.30 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Santa misa, por los familiares y seres queridos. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Vigilia de Oración con la Santísima Virgen de la Consolación, con exposición del Santísimo preparada por la Adoración Nocturna Femenina. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

Jueves 10 al viernes 18 de septiembre - novenario

08.30 h. Misa y rezo de la novena. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

09.30 h. Misa y rezo de la novena. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Templo abierto hasta las 13.00 horas.

18.30 h. Apertura del Templo. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.00 h. Exposición del Santísimo y rezo del Santo Rosario. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Misa y novenas en honor a Nuestra Patrona la Virgen de la Consolación. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. La primera misa y novena, el jueves 10 de septiembre, será presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

Sábado 19 de septiembre

09.00 h. Santa misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

10.30 h. Ofrenda floral a la Patrona, la Virgen de la Consolación, y de alimentos no perecederos para Cáritas. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

18.30 h. Misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

20.30 h. Misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta Pepe El Jardinero y Pedro Sandoval.

Domingo 20 de septiembre

12.00 h. Misa Mayor en honor a la Virgen de la Consolación. 97º aniversario de su coronación canónica. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta el Coro de Adultos de la Parroquia.

18.30 h. Misa. Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción. Canta el Coro de Jóvenes de la Parroquia.

20.00 h. Solemne Procesión con la imagen de la Patrona, la Virgen de la Consolación. Salida desde la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción.

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