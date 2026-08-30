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Fiestas de Molina 2026

Estas son las 41 propuestas que ofrecerán treinta establecimientos durante Molina de Tapas

Nueve establecimientos debutan en la ruta gastronómica, que tendrá lugar entre el 3 y el 21 de septiembre

Mesa repleta de tapas de una edición anterior.

Mesa repleta de tapas de una edición anterior. / L. O.

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La Opinión

La Opinión

Molina de Segura celebrará del 3 al 21 de septiembre la XVIII edición de Molina de Tapas, integrada en las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora de la Consolación. Durante diecinueve días, treinta establecimientos servirán 41 propuestas: 24 tapas, diez cócteles y siete postres. Nueve negocios se incorporan por primera vez a una ruta organizada por la Asociación Gastronómica y Cultural de Molina de Segura, con la colaboración del Ayuntamiento y el patrocinio de Estrella de Levante.

Los debutantes son Cafetería Botánica, El otro Show, Fusión Café Molina, La Oficina Tapería, La Zeramika Tasty Food, Munashi, Panadería El Gourmet, TR39 Restaurante y Tribo do Açaí. Entre sus propuestas aparecen cocinas venezolana, colombiana, japonesa y brasileña, junto a preparaciones tradicionales.

Un recorrido por 24 tapas

En la modalidad de tapa participan Rock Taste con Crujido de leyenda; La Zeramika Tasty Food, con La Smashita; Signatura, con Brioche de torrezno; El Sitio, con Mar y Roca; El Rincón de Mi Color, con Tío Neido; Bar Cuatro Rosas, con Bocado de mar; La Oficina Tapería, con Borrachito Picantón; ViveCafé, con Capricho de orza; Bar-Cafetería A’roma, con Delicia de queso; y Nuevo Rincón Tapas, con Salminera.

La relación continúa con Bar Restaurante Santa Bárbara y Pulguita de lomo de orza; Alma y sabor, con Solomillo en salsa de foie; Zenial Molina, con Burrito Zenial; Bar Nuevo Centro, con Crujiente de carrillera; Gourmet Coffee Molina, con Lingote trufado; Fusión Café Molina, con Cachapa Fusión; Entre Oriente y Occidente, con Bao de pollo crujiente; Restaurante Bar Moderno, con La Moderna; Munashi, con Tartar de salmón; Oasis Café Bar, con Sabor Sin Fronteras; El otro Show, con Gofre de patata y solomillo; Panadería El Gourmet, con Empanadillas colombianas; Cafetería Nelson, con El Caprichón; y TR39 Restaurante, con Cremoso de espinacas y parmesano.

Cartel oficial de Molina de Tapas 2026.

Cartel oficial de Molina de Tapas 2026. / L. O.

Cócteles y postres completan la oferta

Los cócteles corresponden a Déjà Vu Music Bar (Macondo), Cafetería Botánica (Botánico), Signatura (Pomelario), Bar-Cafetería A’roma (Costa Azul), Tribo do Açaí (Caipiriña Tribo), Zenial Molina (Mimosa), Celeste Bar (Pacha), La Jijonenca (Mai Tai), El otro Show (Huerta de Murcia) y Florida Shisha Lounge (Ocean Calypso). Los postres son de Rock Taste, El Rincón de Mi Color, Tribo do Açaí, Zenial Molina, Gourmet Coffee Molina, La Jijonenca y El otro Show, con La Reina de la Huerta, Tres leches venezolano, Bowl de açaí, Mousse Zenial, Lingote de pistacho, Suspiro de turrón y Delirio de pistacho, respectivamente.

Premios para las mejores elaboraciones

La presentación oficial será mañana 31 de agosto, a las 20.00 horas, en El Rincón de Mi Color, con Raúl Fernández Abellán como conductor y la actuación de Esencia de la Calle. Ese día se reunirá también el jurado profesional. La Mejor Tapa recibirá 100 euros y placa; el Mejor Cóctel y el Mejor Postre, 50 euros y placa cada uno.

El público podrá votar mediante RUTAPPA y optar, según las elaboraciones valoradas, a premios como una escapada a Mallorca, una estancia en el Hotel Balneario de Archena, cheques gastronómicos, tarjetas regalo y visitas a la fábrica de Estrella de Levante. Instagram, a través de @molinadetapas, concentrará además concursos y sorteos.

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La tapa con un quinto de Estrella de Levante costará 3,50 euros; los cócteles, 4 euros; y los postres, 3,50. Las tapas se servirán de 12.30 a 16.00 y de 20.00 a 23.30 horas, mientras cócteles y postres tendrán horario de 16.00 a 2.00.

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