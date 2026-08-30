Vuelta al cole
Las Torres de Cotillas pone a punto sus colegios para el nuevo curso
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas finaliza la limpieza y mejora de aulas en los colegios públicos para el nuevo curso escolar
El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas está ultimando la puesta a punto de los colegios públicos del municipio ante el inicio del nuevo curso escolar, previsto en apenas diez días. Los centros han sido sometidos a una limpieza general en profundidad, a falta del colegio San José, donde acaba de finalizar el programa Concilia Verano y en el que estos trabajos se realizarán a continuación.
Por otra parte, el departamento municipal de Obras y Servicios ha realizado la mejora integral de cuatro aulas de Educación Infantil: dos en el colegio Jesús Ferrer y otras dos en el colegio San José. Además, la próxima semana completará pequeños arreglos pendientes en los centros, como reparaciones de persianas, iluminación y otros trabajos de mantenimiento.
El alcalde Pedro José Noguera, y la concejala de Edificios Públicos, Amalia Pérez, comprobaron esta semana el desarrollo de estas actuaciones en los centros docentes. “Nuestros estudiantes y sus profesores llegarán a sus colegios en el inicio del nuevo curso con todo listo para dar el máximo en sus clases”, señala Noguera.
- Bandera amarilla en todas las playas mediterráneas de Cartagena tras una llamativa retracción del mar
- La patrullera de la Guardia Civil enviada a la Región de Murcia no alcanza la velocidad de las narcolanchas
- Muere Javier Iniesta, director de Enfermería de la Arrixaca y exdiputado del PP
- En directo: CD Cotillas-Real Murcia, final de la Copa Federación
- Una embarcación con medio centenar de personas a bordo llega a Cala de los Dentoles, en Cartagena
- Mata a su amigo de un tiro en una discusión en Alhama de Murcia y escapa
- La Comunidad gana la batalla judicial para impedir que se construya en el entorno del castillo de Monteagudo
- Dos submarinos S-80 navegan frente a Cartagena por primera vez: un hito para la Armada española