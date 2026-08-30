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Las Torres de Cotillas pone a punto sus colegios para el nuevo curso

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas finaliza la limpieza y mejora de aulas en los colegios públicos para el nuevo curso escolar

El Ayuntamiento torreño pone a punto los colegios públicos para el inicio del nuevo curso.

El Ayuntamiento torreño pone a punto los colegios públicos para el inicio del nuevo curso. / Ayto. de Las Torres de Cotillas

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La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas está ultimando la puesta a punto de los colegios públicos del municipio ante el inicio del nuevo curso escolar, previsto en apenas diez días. Los centros han sido sometidos a una limpieza general en profundidad, a falta del colegio San José, donde acaba de finalizar el programa Concilia Verano y en el que estos trabajos se realizarán a continuación.

Por otra parte, el departamento municipal de Obras y Servicios ha realizado la mejora integral de cuatro aulas de Educación Infantil: dos en el colegio Jesús Ferrer y otras dos en el colegio San José. Además, la próxima semana completará pequeños arreglos pendientes en los centros, como reparaciones de persianas, iluminación y otros trabajos de mantenimiento.

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El alcalde Pedro José Noguera, y la concejala de Edificios Públicos, Amalia Pérez, comprobaron esta semana el desarrollo de estas actuaciones en los centros docentes. Nuestros estudiantes y sus profesores llegarán a sus colegios en el inicio del nuevo curso con todo listo para dar el máximo en sus clases”, señala Noguera.

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