Septiembre llenará las calles de Molina de tradición, gastronomía y cultura

Apenas faltan unos días para que Molina de Segura se adentre en unos días de plazas concurridas, parques con actividad y calles convertidas en escenario. El calendario patronal arrancará el 3 de septiembre y se prolongará hasta el día 21 con una programación que mezclará tradición, folclore, gastronomía, feria, artes escénicas, propuestas familiares y cultura. El alcalde, José Ángel Alfonso, resume ese ambiente en una imagen cotidiana: «Basta con salir a la calle, ver a las familias paseando» y sentir «el ambiente de feria, el olor de septiembre, las luces encendidas».

El pregón abre oficialmente las fiestas

El pregón de Ascensión López Puche, ‘Chon’, presidenta de la Cofradía del Cristo de las Penas, abrirá oficialmente el programa el jueves 3 en el Teatro Villa de Molina, acompañado por la Banda de Música de Molina de Segura. La actividad pasará al día siguiente a la Plaza de España, donde el IV Cobetazo se lanzará a las 21.30 horas desde el balcón municipal y dará paso al encendido de la iluminación festiva. También el 4 de septiembre abrirá la feria, que permanecerá instalada hasta el día 21 y reservará los días 10 y 16 para el Día del Niño y el 17 para el Día sin Ruido.

La Virgen de la Consolación y las tradiciones

Uno de los primeros actos tradicionales llegará el sábado 5 con la romería de subida de la Virgen de la Consolación. La imagen partirá a las 18.30 horas desde la ermita y será trasladada hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Antes, por la mañana, el Tío de la Chirimía recorrerá acompañado de cabezudos la Plaza de España, el Paseo Rosales y el mercado semanal, incorporando al programa una de las propuestas dirigidas especialmente al público familiar.

La tradición popular tendrá otro de sus principales apartados en el 43.º Festival de Folclore de Molina de Segura, que desarrollará sus actividades entre el 9 y el 12 de septiembre. La sesión inaugural reunirá a la Cuadrilla del Soto de los Álamos y la Cuadrilla Alegría Huertana en la Plaza de la Constitución. En las jornadas siguientes participarán agrupaciones procedentes de Portugal, Georgia, Panamá y Bolivia, además de representantes españoles.

El encuentro no quedará limitado a los escenarios. El jueves 10 se celebrará un pasacalles desde el Paseo Rosales hasta la fuente del Parque de la Compañía, mientras que el programa incluirá también actuaciones de los grupos participantes, una recepción en el Ayuntamiento y la gala de clausura del sábado 12 en el Teatro Villa de Molina. De este modo, el festival distribuirá sus actividades por varios puntos del casco urbano durante cuatro jornadas.

Las peñas carrocistas toman las calles

Entre las citas con mayor recorrido por las calles estará también el desfile de carrozas del sábado 19. Comenzará a partir de las 19.00 horas en la carretera del Chorrico y continuará por la avenida Gutiérrez Mellado, calle Serrerías, avenida de Madrid y calle Mayor hasta San Roque. Las peñas carrocistas tendrán además una primera presencia en el programa el viernes 11, con un pasacalles desde el colegio Miguel de Cervantes hasta el colegio San Antonio.

Gastronomía, artesanía y solidaridad

La hostelería participará durante prácticamente todo el periodo festivo a través de la XVIII Ruta de la Tapa, prevista entre el 3 y el 21 de septiembre. A esa oferta se sumará, del 18 al 21, el Mercado Artesanal instalado en el Parque de la Compañía, con apertura durante las tardes y noches y también en horario de mañana durante el fin de semana y el lunes.

La programación incorporará asimismo una vertiente solidaria. Los días 18 y 19 se prepararán buñuelos en la avenida de la Noria a beneficio de Afesmo. Será una de las actividades complementarias de una recta final en la que coincidirán las principales convocatorias en la calle, el mercado y otras propuestas culturales y familiares.

Humor, magia y propuestas familiares

El humor y la magia ocuparán distintos espacios durante el mes. Lumaky actuará el 7 de septiembre en la Plaza de la Constitución, mientras que el Mago Hugo llevará su espectáculo ‘Imagina’ al Auditorio Tomás Fernández Gil el día 10. También pasarán por la Plaza de la Constitución los monologuistas Maxi Ranger y Javi Chou, los días 14 y 15, respectivamente. Entre las propuestas dirigidas a familias figuran además ‘404. Error de Sistema’ y, ya el domingo 20, ‘El libro de la Selva’ en el auditorio municipal.

Las salas de exposiciones mantendrán también actividad durante septiembre. Los Postigos acogerá desde el día 4 ‘Tiempo’, de Francisco Rodríguez Alacid; el MUDEM mostrará una retrospectiva de Ramón Rodríguez García entre el 3 y el 28; la sala El Jardín presentará ‘Todo va sobre ruedas’, de Ignacio García Moreno, y La Cárcel albergará una exposición del colectivo Trazo Bruto. La Biblioteca Salvador García Aguilar será escenario, además, de la presentación de un libro dedicado a la evolución histórica de la denominación de las calles del municipio.

Otra propuesta permitirá trasladar esa mirada al propio casco urbano. La noche del viernes 18 se celebrará la visita guiada gratuita ‘Molina en Fiestas’, que partirá de la Plaza de España y requerirá inscripción previa. La actividad se incorpora al programa como una opción vinculada al conocimiento del municipio durante uno de los fines de semana con mayor concentración de actos.

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La romería cerrará el calendario patronal

Los dos últimos días reunirán algunas de las principales citas tradicionales. La procesión de la Virgen de la Consolación recorrerá las calles el domingo 20 a partir de las 20.00 horas. El lunes 21, a las 19.30 horas, comenzará la romería de regreso de la Patrona desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta su ermita. Una vez concluido el recorrido tendrá lugar el tradicional espectáculo piromusical, que cerrará el calendario patronal después de casi tres semanas de actividad.