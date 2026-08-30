Fiestas de Molina 2026
Septiembre llenará las calles de Molina de tradición, gastronomía y cultura
El pregón dará este jueves el pistoletazo de salida a tres semanas de actividades para todos los públicos
Apenas faltan unos días para que Molina de Segura se adentre en unos días de plazas concurridas, parques con actividad y calles convertidas en escenario. El calendario patronal arrancará el 3 de septiembre y se prolongará hasta el día 21 con una programación que mezclará tradición, folclore, gastronomía, feria, artes escénicas, propuestas familiares y cultura. El alcalde, José Ángel Alfonso, resume ese ambiente en una imagen cotidiana: «Basta con salir a la calle, ver a las familias paseando» y sentir «el ambiente de feria, el olor de septiembre, las luces encendidas».
El pregón abre oficialmente las fiestas
El pregón de Ascensión López Puche, ‘Chon’, presidenta de la Cofradía del Cristo de las Penas, abrirá oficialmente el programa el jueves 3 en el Teatro Villa de Molina, acompañado por la Banda de Música de Molina de Segura. La actividad pasará al día siguiente a la Plaza de España, donde el IV Cobetazo se lanzará a las 21.30 horas desde el balcón municipal y dará paso al encendido de la iluminación festiva. También el 4 de septiembre abrirá la feria, que permanecerá instalada hasta el día 21 y reservará los días 10 y 16 para el Día del Niño y el 17 para el Día sin Ruido.
La Virgen de la Consolación y las tradiciones
Uno de los primeros actos tradicionales llegará el sábado 5 con la romería de subida de la Virgen de la Consolación. La imagen partirá a las 18.30 horas desde la ermita y será trasladada hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Antes, por la mañana, el Tío de la Chirimía recorrerá acompañado de cabezudos la Plaza de España, el Paseo Rosales y el mercado semanal, incorporando al programa una de las propuestas dirigidas especialmente al público familiar.
La tradición popular tendrá otro de sus principales apartados en el 43.º Festival de Folclore de Molina de Segura, que desarrollará sus actividades entre el 9 y el 12 de septiembre. La sesión inaugural reunirá a la Cuadrilla del Soto de los Álamos y la Cuadrilla Alegría Huertana en la Plaza de la Constitución. En las jornadas siguientes participarán agrupaciones procedentes de Portugal, Georgia, Panamá y Bolivia, además de representantes españoles.
El encuentro no quedará limitado a los escenarios. El jueves 10 se celebrará un pasacalles desde el Paseo Rosales hasta la fuente del Parque de la Compañía, mientras que el programa incluirá también actuaciones de los grupos participantes, una recepción en el Ayuntamiento y la gala de clausura del sábado 12 en el Teatro Villa de Molina. De este modo, el festival distribuirá sus actividades por varios puntos del casco urbano durante cuatro jornadas.
Las peñas carrocistas toman las calles
Entre las citas con mayor recorrido por las calles estará también el desfile de carrozas del sábado 19. Comenzará a partir de las 19.00 horas en la carretera del Chorrico y continuará por la avenida Gutiérrez Mellado, calle Serrerías, avenida de Madrid y calle Mayor hasta San Roque. Las peñas carrocistas tendrán además una primera presencia en el programa el viernes 11, con un pasacalles desde el colegio Miguel de Cervantes hasta el colegio San Antonio.
Gastronomía, artesanía y solidaridad
La hostelería participará durante prácticamente todo el periodo festivo a través de la XVIII Ruta de la Tapa, prevista entre el 3 y el 21 de septiembre. A esa oferta se sumará, del 18 al 21, el Mercado Artesanal instalado en el Parque de la Compañía, con apertura durante las tardes y noches y también en horario de mañana durante el fin de semana y el lunes.
La programación incorporará asimismo una vertiente solidaria. Los días 18 y 19 se prepararán buñuelos en la avenida de la Noria a beneficio de Afesmo. Será una de las actividades complementarias de una recta final en la que coincidirán las principales convocatorias en la calle, el mercado y otras propuestas culturales y familiares.
Humor, magia y propuestas familiares
El humor y la magia ocuparán distintos espacios durante el mes. Lumaky actuará el 7 de septiembre en la Plaza de la Constitución, mientras que el Mago Hugo llevará su espectáculo ‘Imagina’ al Auditorio Tomás Fernández Gil el día 10. También pasarán por la Plaza de la Constitución los monologuistas Maxi Ranger y Javi Chou, los días 14 y 15, respectivamente. Entre las propuestas dirigidas a familias figuran además ‘404. Error de Sistema’ y, ya el domingo 20, ‘El libro de la Selva’ en el auditorio municipal.
Las salas de exposiciones mantendrán también actividad durante septiembre. Los Postigos acogerá desde el día 4 ‘Tiempo’, de Francisco Rodríguez Alacid; el MUDEM mostrará una retrospectiva de Ramón Rodríguez García entre el 3 y el 28; la sala El Jardín presentará ‘Todo va sobre ruedas’, de Ignacio García Moreno, y La Cárcel albergará una exposición del colectivo Trazo Bruto. La Biblioteca Salvador García Aguilar será escenario, además, de la presentación de un libro dedicado a la evolución histórica de la denominación de las calles del municipio.
Otra propuesta permitirá trasladar esa mirada al propio casco urbano. La noche del viernes 18 se celebrará la visita guiada gratuita ‘Molina en Fiestas’, que partirá de la Plaza de España y requerirá inscripción previa. La actividad se incorpora al programa como una opción vinculada al conocimiento del municipio durante uno de los fines de semana con mayor concentración de actos.
La romería cerrará el calendario patronal
Los dos últimos días reunirán algunas de las principales citas tradicionales. La procesión de la Virgen de la Consolación recorrerá las calles el domingo 20 a partir de las 20.00 horas. El lunes 21, a las 19.30 horas, comenzará la romería de regreso de la Patrona desde la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción hasta su ermita. Una vez concluido el recorrido tendrá lugar el tradicional espectáculo piromusical, que cerrará el calendario patronal después de casi tres semanas de actividad.
B-Side encara su tercera década
A cinco días de que Molina de Segura vuelva a abrir septiembre al ritmo del B-Side, el festival afronta su vigesimoprimera edición con dos jornadas de música y un cartel encabezado por Love of Lesbian, Rigoberta Bandini y Crystal Fighters. La cita, integrada en las fiestas patronales del municipio, se celebrará el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre y llega después del vigésimo aniversario de 2025, cuando las distintas actividades de su programación reunieron, según la organización, a más de 25.000 espectadores.
El arranque mantendrá el formato tradicional del festival. El viernes 4, la Plaza de España acogerá una jornada de entrada gratuita en la que actuarán Sidonie, Wings of Desire, Serial Killerz y el ganador del Concurso de Bandas. La programación de ese primer día incluirá además una nueva sesión de Baby B-Side, con Yo soy Ratón.
El grueso del cartel se trasladará el sábado 5 al Recinto REMO. Allí coincidirán Love of Lesbian, Rigoberta Bandini, Crystal Fighters, Sexy Zebras, Niña Polaca, Alcalá Norte y Xavibo, último nombre incorporado a la programación principal cuando el festival completó su cartel en mayo.
Entre los participantes figura Love of Lesbian, cuyo último álbum de estudio citado por la organización es Ejército de Salvación, publicado en 2024. Rigoberta Bandini llegará después de la publicación de su doble disco Jesucrista Superstar, mientras que Crystal Fighters aportará al programa su mezcla de folk, techno, electro, punk, ritmos rave y pop tropical. Sexy Zebras acudirá con Bravo como último álbum señalado en la información del festival.
También forman parte de la noche del sábado Niña Polaca, banda que a comienzos de este año se encontraba trabajando en su tercer disco, y Alcalá Norte, cuyo álbum debut homónimo había reforzado su presencia en el panorama nacional. La incorporación de Xavibo fue presentada por el festival como una apertura hacia nuevos géneros dentro de una trayectoria tradicionalmente vinculada a la línea indie.
La música se extenderá durante el sábado más allá del Recinto REMO. La ruta gastronómica B-Side Tapas contará con conciertos diurnos de seis grupos de la Región de Murcia: Duerme Amberes, Kamer Twee, Sao, Staring, Vuelve Abril y Well. Esa programación conecta el festival con la hostelería y el comercio de Molina de Segura durante un fin de semana que coincide con sus celebraciones patronales.
La edición incorpora además un compromiso específico en materia de accesibilidad. B-Side ha firmado con la Fundación Music for All el compromiso para obtener el Sello de Calidad de Accesibilidad en Eventos Musicales, dentro de un trabajo que, según la organización, desarrolla desde 2021. Love of Lesbian, embajador principal de la fundación, protagonizará uno de los conciertos vinculados a esa iniciativa: su actuación contará con interpretación en lengua de signos y será accesible, de acuerdo con la información facilitada por el festival.
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