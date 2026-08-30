El próximo martes abre el plazo para la inscripción en los cursos de natación destinados a niños y adultos en Puerto Lumbreras

El verano se acaba, pero eso no significa que la relación con el agua tenga que romperse hasta el próximo periodo estival. La vuelta a los centros de trabajo o a los colegios siempre ofrece la posibilidad de participar en otras actividades que ayuden a desconectar de la rutina.

Por esto es importante destacar que, según informó el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras en una nota de prensa, el próximo martes 1 de septiembre abre el plazo de inscripción para los cursos de natación en las piscinas de invierno del municipio.

Variedad de cursos

Desde el Ejecutivo local hablan de una "amplia programación de cursos". El concejal de Deportes de la localidad, Antonio López, especificó que las formaciones irán desde la natación infantil para niños de entre 3 y 16 años, hasta la destinada a los adultos que se dará en los niveles de "iniciación, medio o perfeccionamiento".

El edil, que confirmó la apertura del plazo, añadió que también se impartirán otras modalidades como aquagym, natación terapéutica, natación para embarazadas, aquasalud, aquaxtrem terapéutica, aquagap y sesiones concretas dirigidas a las personas de la tercera edad o personas con necesidades especiales.

Inscripción y ubicación de las clases

Asimismo destacó que para inscribirse a esta iniciativa solo será necesario solicitar la plaza de forma presencial en el Complejo Deportivo Municipal o llamar a los siguientes números de teléfono: 968496631 o 661839944. Los encargados atenderán las llamadas en horarios de 8.00 a 14.00 y de 16.00 a 22.00 horas.

Por otro lado, explicaron que todas las actividades se llevarán a cabo en las piscinas cubiertas del espacio deportivo mencionado anteriormente. Subrayó que el objetivo es que "todos los lumbrenses puedan disfrutar de cursos y actividades acuáticas en el municipio".

Precios

López recordó en el comunicado que horarios, precios y bonos disponibles se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. La web del Gobierno de Puerto Lumbreras recoge precios que van desde los 11 hasta los 88 euros para los niños. A continuación una lista:

Tarifas mensuales: 11 euros por un día a la semana, 22 por dos y 31 por tres.

a la semana, Tarifas trimestrales: 31 euros por un día , 61 por dos y 88 por tres.

, y Tarifa quincenal: 8 euros por un día, 15 euros por dos y 20 por tres.

Una tabla extráida de la web del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras donde se registran los horarios de la natación infantil. / Ayto. de Puerto Lumbreras

Los adultos, en cambio, cuentan con horarios y actividades distintas, excepto en el caso de las tarifas mensuales para los cursos. Puedes comprobar a continuación el precio fijado para cada una de las actividades:

Tárifa mensual de cursos: 11 euros por un día a la semana, 22 por dos y 31 por tres.

a la semana, y Sesiones de nado libre: Una sesión de nado libre cuesta 3,5 euros , pero se ofrece un bono de 15 euros por 5 sesiones y otro de 30 por 10.

de nado libre cuesta , pero se ofrece un bono de y otro de Tarifas mensuales del gimnasio: 15 euros por dos días a la semana y 20 por tres.

a la semana y Abonos mensuales: Uno general de 45 euros y otro para las mañanas de 33.

y otro para las mañanas de Abonos de temporada: El general de 320 euros y el de mañanas de 240.

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Una tabla del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras con los horarios y las tarifas mensuales para adultos. / Ayto. de Puerto Lumbreras

Labores de mantenimiento

Otro de los detalles que señaló el Ejecutivo municipal es que llevarán a cabo labores de revisión de estas instalaciones. Tal y como comentó el concejal, su objetivo es que "todo esté preparado para el inicio de la temporada de invierno". Periodo que empezará el 14 de septiembre.