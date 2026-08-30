Molina prepara dos grandes citas carrocistas con nuevas propuestas

Las Peñas Carrocistas tendrán dos citas destacadas en las Fiestas Patronales de Molina de Segura. El primer pasacalles se celebrará el viernes 11 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, mientras que el sábado 19, a las 19.00 horas, tendrá lugar el desfile con animación.

La primera convocatoria partirá desde el Barrio de San Roque, a la altura del CEIP Cervantes, y recorrerá la calle Mayor hasta llegar a la calle San Juan, junto al CEIP San Antonio, pasando por el cruce con la avenida Gutiérrez Mellado.

Según explica el presidente de las Peñas Carrocistas, Fulgencio Tortajada, está prevista la participación de aproximadamente diez comparsas y alrededor de 500 peñistas a pie. Durante el itinerario habrá animación infantil y se repartirán chuches y juguetes.

El cortejo contará, además, con una carroza equipada con sonido e iluminación en la que viajarán las reinas de las fiestas de Molina. En esta animación estará también Munchi, la mascota de las carrozas.

Con este pasacalles, en el que participarán peñas, comparsas y carrozas, la organización quiere consolidar la iniciativa después de la experiencia del año pasado.

Veinticinco peñas en el desfile de carrozas

Ocho días después llegará el desfile de carrozas. La salida del sábado 19 está fijada a las 19.00 horas desde la avenida del Chorrico. El recorrido continuará por la avenida Gutiérrez Mellado, calle Serrerías, avenida de Madrid y calle Mayor hasta su llegada a San Roque.

Para esta segunda cita, Tortajada señala que participarán 25 peñas huertanas y que el desfile contará con una amplia propuesta de animación para todos los públicos. Entre los personajes que acompañarán el recorrido estarán las Guerreras K-pop, Mario Bros, Barrio Sésamo, la Pandilla de Drilo y los Pitufos, entre otros. El cortejo incluirá además una carroza invitada de la Agrupación Sardinera.

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Tortajada anima a vecinos y visitantes a participar y disfrutar del pasacalles y del desfile de carrozas, dos citas que la federación prepara «con mucha ilusión» y con el objetivo de llenar las calles de animación, música y color. El presidente de las Peñas Carrocistas agradece, además, la implicación de todas las entidades y colectivos que colaboran en su organización, entre ellas el Ayuntamiento de Molina de Segura, y destaca el trabajo conjunto necesario para mantener y engrandecer cada año esta tradición.