Cehegín dio ayer el pistoletazo de salida a sus Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas con un emotivo acto de pregón protagonizado por la ceheginera María Senena Corbalán García, catedrática de Biología Molecular y reconocida profesora universitaria, quien ofreció un pregón marcado por el orgullo de pertenencia, las raíces y el sentimiento de ser de Cehegín.

El acto contó con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor; el consejero de Infraestructuras de la Región de Murcia, Jorge García Montoro; el concejal de Festejos, Lolo García, miembros de la Corporación Municipal; el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol; así como autoridades religiosas, civiles y militares.

Previamente al pregón tuvo lugar la exposición y reconocimiento a las Reinas de las Fiestas del siglo XXI, con la participación de las mujeres que han ostentado este título desde el año 2000.

El encuentro sirvió para poner en valor el papel que todas ellas han ba lo largo de estos años y su contribución a mantener viva una de las tradiciones más representativas de las Fiestas Patronales de Cehegín.

María Senena Corbalán da el pistoletazo de salida a las fiestas de Cehegín. / Ayto. de Cehegín

Antes de la intervención de la pregonera, el público pudo disfrutar también de la actuación del Cuarteto de Clarinetes Soleá, que puso la nota musical a este inicio de las celebraciones.

Durante su intervención, María Senena Corbalán realizó un recorrido por su relación con Cehegín, sus recuerdos y sus raíces, destacando el sentimiento de pertenencia a un pueblo que forma parte inseparable de quienes han nacido o crecido en él. La pregonera puso en valor la historia, las tradiciones, las familias y las generaciones de cehegineros que han contribuido a construir el municipio.

La alcaldesa de Cehegín destacó la importancia de contar con una pregonera "que representa como pocas el honor de ser ceheginera" y agradeció a María Senena Corbalán sus palabras y su compromiso con su pueblo, señalando que su pregón "habla de Cehegín desde el corazón" y que permanecerá en la memoria como parte de la historia de estas fiestas.

El acto sirvió también para coronar oficialmente a la nueva Reina de las Fiestas, Isabel Moya Fernández, que estará acompañada durante su reinado por sus Damas: Inés Galván Fajardo, Mireya de Gea López, Natalia Guillamón Sánchez, Elena López Abril, Nadia Martínez Martínez y Paz Muñoz Ruiz.

La alcaldesa trasladó su felicitación a la Reina y a las Damas y les animó a disfrutar de un año que estará lleno de momentos y recuerdos que permanecerán para siempre, invitándolas a llevar el nombre de Cehegín con orgullo allá donde representen al municipio.

El comienzo de las Fiestas Patronales llega, además, después de la celebración del Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, un acontecimiento histórico para Cehegín que ha permitido poner en valor la figura de su Patrona y proyectar el municipio como destino de peregrinación, cultura, patrimonio y turismo.

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Con este acto, Cehegín inicia oficialmente unos días de celebración, convivencia y encuentro en los que vecinos y visitantes podrán disfrutar de una amplia programación y de unas fiestas que constituyen una de las principales señas de identidad del municipio.