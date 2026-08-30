Las fiestas de Molina de Segura suenan a varias generaciones

La programación musical volverá a ocupar un lugar central en las Fiestas Patronales de Molina de Segura, con una sucesión de conciertos que, entre el 12 y el 21 de septiembre, repartirá sus escenarios entre la Plaza de España, la Plaza de Europa y el Recinto de Eventos de Molina de Segura (REMO). El calendario combinará pop y rock de distintas décadas, una gran orquesta de verbena, un tributo a Bruce Springsteen y dos festivales centrados en repertorios de los ochenta, los noventa y los primeros años de los 2000.

Molina Ochentera abre el calendario

El primer gran encuentro llegará el sábado 12 de septiembre, a las 19.00 horas, con el Festival Molina Ochentera en el REMO, en la calle La Piña, número 1. El cartel reunirá a Alejo Stivel, OBK, Tam Tam Go!, Javier Ojeda, Coti como artista invitado y El Pulpo como maestro de ceremonias. Las entradas están a la venta en entradas.com y, al terminar el concierto, abrirá la Zona Lúdica REMO con acceso gratuito.

Stivel llegará con una trayectoria ligada al nacimiento del rock español de la Transición. Fundador de Tequila junto a Ariel Rot, quedó asociado a ‘Salta’, ‘Dime que me quieres’ y ‘Rock and Roll en la plaza del pueblo’, antes de desarrollar una segunda carrera como productor. OBK, liderado por Jordi Sánchez, aportará su synth-pop de los noventa con ‘Historias de amor’, ‘El cielo no entiende’ o ‘Tú sigue así’. Tam Tam Go! sumará canciones como ‘Espaldas mojadas’, ‘Manuel Raquel’ y ‘Atrapados en la red’, mientras Javier Ojeda llegará tras más de cuatro décadas como voz de Danza Invisible. Coti completará las actuaciones anunciadas.

La Frontera y La Mundial

El domingo 13, la programación se trasladará a la Plaza de España, donde La Frontera actuará a las 22.30 horas con entrada libre. El grupo, nacido en Madrid en 1984 alrededor de Javier Andreu y Toni Marmota, desarrolló un rock en castellano atravesado por el country y el imaginario del western. ‘Duelo al sol’, ‘Tren de medianoche’, ‘El límite’ o ‘Juan Antonio Cortés’ forman parte de su repertorio.

La misma plaza recibirá el jueves 17 de septiembre, a las 22.00 horas y también con acceso gratuito, a la Orquesta La Mundial. Su propuesta, dentro de la tradición de las grandes orquestas de verbena, combinará versiones de pop, rock, disco y canción festiva con coreografías, cambios de vestuario, pantallas y un amplio elenco sobre el escenario.

Tres propuestas para el sábado 19

El sábado 19 concentrará tres propuestas. A las 21.30 horas, la Plaza de Europa acogerá con entrada libre a Manel Fuentes & The Spring’s Team. El periodista y presentador mantiene desde hace años una vertiente musical centrada en Bruce Springsteen y, junto a una banda profesional, interpretará un repertorio construido a partir de distintas etapas del músico de Nueva Jersey.

Media hora después, a las 22.00, el REMO abrirá el Toi los 90’s & 2000 Music Festival. El cartel incluirá a David Civera, Malena Gracia, Zapato Veloz, Dani Mata, Essencial Dance, Double Dare, Robin, Dj Di Carlo, Dj Martin, Dj Chumi y Dj Domi, con Dj Carbo, de Universo Remember FM, como presentador. Las entradas se venden exclusivamente en bacantix.com desde el 17 de agosto, con un precio anticipado de tres euros. Civera llegará con canciones como ‘Dile que la quiero’, ‘Que la detengan’ o ‘Bye Bye’; Malena Gracia, con una trayectoria ligada a música, interpretación, baile y televisión, tendrá en ‘Loca’ su referencia más reconocible.

Esa misma noche, a las 23.00 horas, la Plaza de España recibirá con entrada libre a la Orquesta Mondragón. Creada en 1976 y liderada por Javier Gurruchaga, la formación celebrará en 2026 medio siglo de trayectoria. ‘Viaje con nosotros’, ‘Ponte peluca’, ‘Caperucita feroz’ o ‘Corazón de neón’ condensan una propuesta que mezcla música, teatro, cabaret, humor y provocación.

Maldita Nerea y Café Quijano, cierre de fiestas

El domingo 20 de septiembre, a las 22.30 horas, será el turno de Maldita Nerea en la Plaza de España, de nuevo con acceso gratuito. La banda murciana liderada por Jorge Ruiz llevará un repertorio en el que figuran ‘El secreto de las tortugas’ y ‘Tu mirada me hace grande’, canciones ligadas a una conexión amplia entre público adulto y nuevas generaciones.

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Cerrará esta secuencia Café Quijano el lunes 21, a las 22.30 horas en la Plaza de España y con entrada libre. Los hermanos Manuel, Óscar y Raúl Quijano llegarán con una trayectoria situada entre el pop, el rock latino y la tradición del bolero. ‘La Lola’, La taberna del Buda y la trilogía Orígenes: El bolero resumen distintos momentos de un recorrido que en 2026 continuará de gira tras la publicación de Miami 1990 en 2025.