Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patera CartagenaAtaque militares CeutaPlazas UMUNidos de tortugaVuelta a EspañaReal Murcia-Hércules
instagramlinkedin

Fiestas

Las carrozas llenan de alegría las calles de Cieza

El tradicional desfile hizo gozar a los niños y las niñas con los regalos que repartieron

Una de las carrozas en Cieza.

Una de las carrozas en Cieza. / Javier Gómez Bueno

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Javier Gómez Bueno

Javier Gómez Bueno

En la tarde de este sábado, fiel a la tradición, las calles de Cieza acogieron el recorrido del desfile de carrozas de la Feria y Fiestas. La potente música que las acompañaba inundó de alegría las calles de la localidad por las que transcurrió: Avenida Jiménez Castellanos, Paseo de José Antonio Camacho, Gran Vía, Camino de Murcia Esquina del Convento y Paseo.

Un grupo de personas se junta alrededor de una carroza en Cieza.

Un grupo de personas se junta alrededor de una carroza en Cieza. / Javier Gómez Bueno

Un gran número de ciezanos y ciezanas desfilaron, montados en sus respectivas carrozas, deleitando a los menores y obsequiándolos con presentes. Con un ritmo frenético, y una música en sintonía, realizaron su recorrido ante la mirada expectante del público que abarrotaba las calles.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents