Fiestas
Las carrozas llenan de alegría las calles de Cieza
El tradicional desfile hizo gozar a los niños y las niñas con los regalos que repartieron
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En la tarde de este sábado, fiel a la tradición, las calles de Cieza acogieron el recorrido del desfile de carrozas de la Feria y Fiestas. La potente música que las acompañaba inundó de alegría las calles de la localidad por las que transcurrió: Avenida Jiménez Castellanos, Paseo de José Antonio Camacho, Gran Vía, Camino de Murcia Esquina del Convento y Paseo.
Un gran número de ciezanos y ciezanas desfilaron, montados en sus respectivas carrozas, deleitando a los menores y obsequiándolos con presentes. Con un ritmo frenético, y una música en sintonía, realizaron su recorrido ante la mirada expectante del público que abarrotaba las calles.
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