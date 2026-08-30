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Fiestas de Molina 2026

Más de 30 eventos deportivos para disfrutar de las fiestas de Molina

Se trata de diversas competiciones, exhibiciones y actividades participativas

Evento de Motocross.

Evento de Motocross. / Ayto. Molina de Segura

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La Opinión

La Opinión

unto a la programación general de las Fiestas Patronales, la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura ha elaborado un programa especial de actividades deportivas para este período festivo, que arrancó el 29 de agosto y se desarrollará hasta el 4 de octubre. Este año se celebrarán un total de 34 eventos deportivos de carácter competitivo, exhibiciones y participativos de diversas modalidades o actividades deportivas, en los que participarán un gran número de entidades molinenses.

Las actividades deportivas competitivas se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales, mientras que las exhibiciones y las participativas en la zona del Parque de la Compañía, Plaza de España y Plaza de Europa.

Los actos con más tradición de este programa son el Motocross, organizado por Escudería Motos Carlos, y la Fiesta de la Bicicleta, que es también el más participativo, al reunir a unas 800 personas.

La Fiesta de la Bicicleta es uno de los eventos más participativos.

La Fiesta de la Bicicleta es uno de los eventos más participativos. / Ayto. Molina de Segura

El Motocross cerrará el programa deportivo

El evento de Motocross, que se celebrará en el Circuito Los Conejos y que como cada año reunirá a los mejores pilotos nacionales, pondrá el broche al programa deportivo el domingo 4 de octubre, con una jornada que comenzará a las 9.30 horas. Hasta las 10.30 se desarrollarán los entrenamientos de todas las categorías, mientras que las carreras se disputarán entre las 11.00 y las 14.00 horas, según ha confirmado la organización del evento.

La competición reunirá a pilotos de las categorías MX1, MX2 y MX 125 c.c., que disputarán dos mangas de 20 minutos; MX 65 c.c., con dos mangas de 10 minutos; y MX 85 c.c., con dos mangas de 12 minutos. También competirán conjuntamente las categorías MX 30, MX 40 y MX 50, además de aficionados, con dos mangas de 20 minutos.

En total se celebrarán cuatro carreras. La primera estará reservada a MX1, MX2 y 125 c.c.; la segunda reunirá a las categorías Máster y aficionados; la tercera corresponderá a 85 c.c.; y la cuarta cerrará el programa competitivo con los pilotos de 65 c.c.

Programación deportiva

Viernes 4 de septiembre

  • 19.00 horas. Vóley Plaza. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza Club Molina Vóley.

Sábado 5 de septiembre

  • 09.00 a 15.00 horas. Hask Training. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Bodbuster Arena.

Domingo 6 de septiembre

  • 09.00 a 21.00 horas. Torneo Mixto 2x2 Vóley Playa 30º Aniversario Molina Vóley. Arenero Municipal El Romeral. Organiza Club Molina Vóley.
  • 10.00 a 17.00 horas. Túnel de Bateo. Plaza de España. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.
  • 10.00 horas. Torneo de Waterpolo. Piscina de 50 m. El Romeral. Organiza Club Waterpolo Thader.

Martes 8 de septiembre

  • 19.00 horas. Fiesta del deporte. Parque de la Compañía. Organiza la Concejalía de Deporte y Salud y otras entidades.

Viernes 11 de septiembre

  • 19.00 horas. FesTRIAL. Fuente del Parque de la Compañía. Organizan Grupo Trial Bici Molina y Escuela Municipal de Parkour.

Del 11 al 19 de septiembre

  • XX Tenis Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.
  • VII Open Pádel Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.

Sábado 12 de septiembre

  • 09.00 a 15.00 horas. Jornada de Puertas Abiertas de Trial. Espacio Los Juncos. Organiza Club Trial La Caseta.
  • 10.00 horas. Torneo de Balonmano en la calle. Espacio Deportivo El Chorrico. Organiza Club Judesa Balonmano.
  • 10.00 a 13.00 horas. Molina Basket en la calle. Pista polideportiva Parque de la Compañía y Paseo Rosales. Organiza Club Molina Basket. Actividad para menores de 12 años. Inscripción gratuita el día del evento.
  • 16.00 a 22.00 horas. Trofeo Ciudad Villa de Molina. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.
  • VII Open Tenis de Mesa 6 horas de tenis de mesa. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.

Domingo 13 de septiembre

  • 10.00 horas. Fiesta de la Bicicleta. Salida desde Plaza de España.
  • 10.00 horas. VI Torneo de Béisbol Fiestas de Molina. Campo de Béisbol de La Torrealta. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.

Martes 15 de septiembre

  • 20.00 horas. Salssation Roxana. Plaza de España.

Miércoles 16 de septiembre

  • 19.00 horas. Día de las Artes Marciales. Fuente del Parque de la Compañía.

Jueves 17 de septiembre

  • 17.30 a 21.00 horas. Mini Torneo de Pickleball. Pista exterior de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza la Asociación Murciana de Pickleball.
  • 20.00 horas. Clase de entrenamiento funcional Yumefit. Fuente del Parque de la Compañía.

Viernes 18 de septiembre

  • 19.00 horas. Exhibición de Gimnasia Rítmica. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza la Agrupación Molinense de Gimnasia Rítmica.

Sábado 19 de septiembre

  • 09.00 a 14.00 horas. Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Vóley.
  • 09.00 horas. Torneo de Golf. Campo de Pitch & Putt Montepríncipe. Organiza Montepríncipe.
  • 10.00 a 13.00 horas. VII Torneo de Ajedrez Fiestas de Molina. Paseo peatonal, en Calle Infanta Elena. Organiza Club Ajedrez Molina.
  • 10.00 horas. Trofeo de Balonmano Ciudad de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Balonmano.

Domingo 20 de septiembre

  • 09.00 a 14.00 horas Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judesa Vóley.

Sábado 26 de septiembre

  • 08.30 horas. IV Trofeo de Hockey Villa de Molina. Pabellón Darío Gil Campoy. Organiza Club Molina Panthers.
  • 09.00 a 21.00 horas. Torneo Solidario de Baloncesto Mucho a Mucho. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.
  • 21.00 horas. II Velada d Boxeo Ciudad de Molina. Plaza de España. Organiza la Federación de Boxeo de la Región de Murcia.

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

  • III Campeonato Mundial 2026 de Peluquería Canina. Pabellón Antonio Peñalver.

Domingo 27 de septiembre

  • 09.00 horas. Ruta Senderista. Salida desde Plaza de España. Organiza Club Senderista Molinense.
  • 08.00 a 14.30 horas. V Técnica de Oro de Judo Villa de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judo Shizen Tai.

Noticias relacionadas

Domingo 4 de octubre

  • 09.00 horas. Motocross Fiestas de Molina-Trofeo El Corte Inglés. Circuito Los Conejos.

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