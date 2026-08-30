Fiestas de Molina 2026
Más de 30 eventos deportivos para disfrutar de las fiestas de Molina
Se trata de diversas competiciones, exhibiciones y actividades participativas
unto a la programación general de las Fiestas Patronales, la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura ha elaborado un programa especial de actividades deportivas para este período festivo, que arrancó el 29 de agosto y se desarrollará hasta el 4 de octubre. Este año se celebrarán un total de 34 eventos deportivos de carácter competitivo, exhibiciones y participativos de diversas modalidades o actividades deportivas, en los que participarán un gran número de entidades molinenses.
Las actividades deportivas competitivas se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales, mientras que las exhibiciones y las participativas en la zona del Parque de la Compañía, Plaza de España y Plaza de Europa.
Los actos con más tradición de este programa son el Motocross, organizado por Escudería Motos Carlos, y la Fiesta de la Bicicleta, que es también el más participativo, al reunir a unas 800 personas.
El Motocross cerrará el programa deportivo
El evento de Motocross, que se celebrará en el Circuito Los Conejos y que como cada año reunirá a los mejores pilotos nacionales, pondrá el broche al programa deportivo el domingo 4 de octubre, con una jornada que comenzará a las 9.30 horas. Hasta las 10.30 se desarrollarán los entrenamientos de todas las categorías, mientras que las carreras se disputarán entre las 11.00 y las 14.00 horas, según ha confirmado la organización del evento.
La competición reunirá a pilotos de las categorías MX1, MX2 y MX 125 c.c., que disputarán dos mangas de 20 minutos; MX 65 c.c., con dos mangas de 10 minutos; y MX 85 c.c., con dos mangas de 12 minutos. También competirán conjuntamente las categorías MX 30, MX 40 y MX 50, además de aficionados, con dos mangas de 20 minutos.
En total se celebrarán cuatro carreras. La primera estará reservada a MX1, MX2 y 125 c.c.; la segunda reunirá a las categorías Máster y aficionados; la tercera corresponderá a 85 c.c.; y la cuarta cerrará el programa competitivo con los pilotos de 65 c.c.
Programación deportiva
Viernes 4 de septiembre
- 19.00 horas. Vóley Plaza. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza Club Molina Vóley.
Sábado 5 de septiembre
- 09.00 a 15.00 horas. Hask Training. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Bodbuster Arena.
Domingo 6 de septiembre
- 09.00 a 21.00 horas. Torneo Mixto 2x2 Vóley Playa 30º Aniversario Molina Vóley. Arenero Municipal El Romeral. Organiza Club Molina Vóley.
- 10.00 a 17.00 horas. Túnel de Bateo. Plaza de España. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.
- 10.00 horas. Torneo de Waterpolo. Piscina de 50 m. El Romeral. Organiza Club Waterpolo Thader.
Martes 8 de septiembre
- 19.00 horas. Fiesta del deporte. Parque de la Compañía. Organiza la Concejalía de Deporte y Salud y otras entidades.
Viernes 11 de septiembre
- 19.00 horas. FesTRIAL. Fuente del Parque de la Compañía. Organizan Grupo Trial Bici Molina y Escuela Municipal de Parkour.
Del 11 al 19 de septiembre
- XX Tenis Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.
- VII Open Pádel Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.
Sábado 12 de septiembre
- 09.00 a 15.00 horas. Jornada de Puertas Abiertas de Trial. Espacio Los Juncos. Organiza Club Trial La Caseta.
- 10.00 horas. Torneo de Balonmano en la calle. Espacio Deportivo El Chorrico. Organiza Club Judesa Balonmano.
- 10.00 a 13.00 horas. Molina Basket en la calle. Pista polideportiva Parque de la Compañía y Paseo Rosales. Organiza Club Molina Basket. Actividad para menores de 12 años. Inscripción gratuita el día del evento.
- 16.00 a 22.00 horas. Trofeo Ciudad Villa de Molina. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.
- VII Open Tenis de Mesa 6 horas de tenis de mesa. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.
Domingo 13 de septiembre
- 10.00 horas. Fiesta de la Bicicleta. Salida desde Plaza de España.
- 10.00 horas. VI Torneo de Béisbol Fiestas de Molina. Campo de Béisbol de La Torrealta. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.
Martes 15 de septiembre
- 20.00 horas. Salssation Roxana. Plaza de España.
Miércoles 16 de septiembre
- 19.00 horas. Día de las Artes Marciales. Fuente del Parque de la Compañía.
Jueves 17 de septiembre
- 17.30 a 21.00 horas. Mini Torneo de Pickleball. Pista exterior de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza la Asociación Murciana de Pickleball.
- 20.00 horas. Clase de entrenamiento funcional Yumefit. Fuente del Parque de la Compañía.
Viernes 18 de septiembre
- 19.00 horas. Exhibición de Gimnasia Rítmica. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza la Agrupación Molinense de Gimnasia Rítmica.
Sábado 19 de septiembre
- 09.00 a 14.00 horas. Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Vóley.
- 09.00 horas. Torneo de Golf. Campo de Pitch & Putt Montepríncipe. Organiza Montepríncipe.
- 10.00 a 13.00 horas. VII Torneo de Ajedrez Fiestas de Molina. Paseo peatonal, en Calle Infanta Elena. Organiza Club Ajedrez Molina.
- 10.00 horas. Trofeo de Balonmano Ciudad de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Balonmano.
Domingo 20 de septiembre
- 09.00 a 14.00 horas Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judesa Vóley.
Sábado 26 de septiembre
- 08.30 horas. IV Trofeo de Hockey Villa de Molina. Pabellón Darío Gil Campoy. Organiza Club Molina Panthers.
- 09.00 a 21.00 horas. Torneo Solidario de Baloncesto Mucho a Mucho. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.
- 21.00 horas. II Velada d Boxeo Ciudad de Molina. Plaza de España. Organiza la Federación de Boxeo de la Región de Murcia.
Sábado 26 y domingo 27 de septiembre
- III Campeonato Mundial 2026 de Peluquería Canina. Pabellón Antonio Peñalver.
Domingo 27 de septiembre
- 09.00 horas. Ruta Senderista. Salida desde Plaza de España. Organiza Club Senderista Molinense.
- 08.00 a 14.30 horas. V Técnica de Oro de Judo Villa de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judo Shizen Tai.
Domingo 4 de octubre
- 09.00 horas. Motocross Fiestas de Molina-Trofeo El Corte Inglés. Circuito Los Conejos.
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