Más de 30 eventos deportivos para disfrutar de las fiestas de Molina

unto a la programación general de las Fiestas Patronales, la Concejalía de Deporte y Salud del Ayuntamiento de Molina de Segura ha elaborado un programa especial de actividades deportivas para este período festivo, que arrancó el 29 de agosto y se desarrollará hasta el 4 de octubre. Este año se celebrarán un total de 34 eventos deportivos de carácter competitivo, exhibiciones y participativos de diversas modalidades o actividades deportivas, en los que participarán un gran número de entidades molinenses.

Las actividades deportivas competitivas se celebrarán en las instalaciones deportivas municipales, mientras que las exhibiciones y las participativas en la zona del Parque de la Compañía, Plaza de España y Plaza de Europa.

Los actos con más tradición de este programa son el Motocross, organizado por Escudería Motos Carlos, y la Fiesta de la Bicicleta, que es también el más participativo, al reunir a unas 800 personas.

La Fiesta de la Bicicleta es uno de los eventos más participativos. / Ayto. Molina de Segura

El Motocross cerrará el programa deportivo

El evento de Motocross, que se celebrará en el Circuito Los Conejos y que como cada año reunirá a los mejores pilotos nacionales, pondrá el broche al programa deportivo el domingo 4 de octubre, con una jornada que comenzará a las 9.30 horas. Hasta las 10.30 se desarrollarán los entrenamientos de todas las categorías, mientras que las carreras se disputarán entre las 11.00 y las 14.00 horas, según ha confirmado la organización del evento.

La competición reunirá a pilotos de las categorías MX1, MX2 y MX 125 c.c., que disputarán dos mangas de 20 minutos; MX 65 c.c., con dos mangas de 10 minutos; y MX 85 c.c., con dos mangas de 12 minutos. También competirán conjuntamente las categorías MX 30, MX 40 y MX 50, además de aficionados, con dos mangas de 20 minutos.

En total se celebrarán cuatro carreras. La primera estará reservada a MX1, MX2 y 125 c.c.; la segunda reunirá a las categorías Máster y aficionados; la tercera corresponderá a 85 c.c.; y la cuarta cerrará el programa competitivo con los pilotos de 65 c.c.

Programación deportiva

Viernes 4 de septiembre

19.00 horas. Vóley Plaza. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza Club Molina Vóley.

Sábado 5 de septiembre

09.00 a 15.00 horas. Hask Training. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Bodbuster Arena.

Domingo 6 de septiembre

09.00 a 21.00 horas. Torneo Mixto 2x2 Vóley Playa 30º Aniversario Molina Vóley. Arenero Municipal El Romeral. Organiza Club Molina Vóley.

10.00 a 17.00 horas. Túnel de Bateo. Plaza de España. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.

10.00 horas. Torneo de Waterpolo. Piscina de 50 m. El Romeral. Organiza Club Waterpolo Thader.

Martes 8 de septiembre

19.00 horas. Fiesta del deporte. Parque de la Compañía. Organiza la Concejalía de Deporte y Salud y otras entidades.

Viernes 11 de septiembre

19.00 horas. FesTRIAL. Fuente del Parque de la Compañía. Organizan Grupo Trial Bici Molina y Escuela Municipal de Parkour.

Del 11 al 19 de septiembre

XX Tenis Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.

VII Open Pádel Fiestas. Pistas de tenis de la Ciudad Deportiva El Romeral, Altorreal y Club de Pádel Tenis Molina. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.

Sábado 12 de septiembre

09.00 a 15.00 horas. Jornada de Puertas Abiertas de Trial. Espacio Los Juncos. Organiza Club Trial La Caseta.

10.00 horas. Torneo de Balonmano en la calle. Espacio Deportivo El Chorrico. Organiza Club Judesa Balonmano.

10.00 a 13.00 horas. Molina Basket en la calle. Pista polideportiva Parque de la Compañía y Paseo Rosales. Organiza Club Molina Basket. Actividad para menores de 12 años. Inscripción gratuita el día del evento.

16.00 a 22.00 horas. Trofeo Ciudad Villa de Molina. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.

VII Open Tenis de Mesa 6 horas de tenis de mesa. Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Concejalía de Deporte y Salud.

Domingo 13 de septiembre

10.00 horas. Fiesta de la Bicicleta. Salida desde Plaza de España.

10.00 horas. VI Torneo de Béisbol Fiestas de Molina. Campo de Béisbol de La Torrealta. Organiza Club Béisbol y Softbol Molina.

Martes 15 de septiembre

20.00 horas. Salssation Roxana. Plaza de España.

Miércoles 16 de septiembre

19.00 horas. Día de las Artes Marciales. Fuente del Parque de la Compañía.

Jueves 17 de septiembre

17.30 a 21.00 horas. Mini Torneo de Pickleball. Pista exterior de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza la Asociación Murciana de Pickleball.

20.00 horas. Clase de entrenamiento funcional Yumefit. Fuente del Parque de la Compañía.

Viernes 18 de septiembre

19.00 horas. Exhibición de Gimnasia Rítmica. Fuente del Parque de la Compañía. Organiza la Agrupación Molinense de Gimnasia Rítmica.

Sábado 19 de septiembre

09.00 a 14.00 horas. Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Vóley.

09.00 horas. Torneo de Golf. Campo de Pitch & Putt Montepríncipe. Organiza Montepríncipe.

10.00 a 13.00 horas. VII Torneo de Ajedrez Fiestas de Molina. Paseo peatonal, en Calle Infanta Elena. Organiza Club Ajedrez Molina.

10.00 horas. Trofeo de Balonmano Ciudad de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club JUDESA Balonmano.

Domingo 20 de septiembre

09.00 a 14.00 horas Torneo Cuadrangular Fiestas de Molina. Pabellón Mercedes Merino de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judesa Vóley.

Sábado 26 de septiembre

08.30 horas. IV Trofeo de Hockey Villa de Molina. Pabellón Darío Gil Campoy. Organiza Club Molina Panthers.

09.00 a 21.00 horas. Torneo Solidario de Baloncesto Mucho a Mucho. Pabellón Serrerías. Organiza Club Molina Basket.

21.00 horas. II Velada d Boxeo Ciudad de Molina. Plaza de España. Organiza la Federación de Boxeo de la Región de Murcia.

Sábado 26 y domingo 27 de septiembre

III Campeonato Mundial 2026 de Peluquería Canina. Pabellón Antonio Peñalver.

Domingo 27 de septiembre

09.00 horas. Ruta Senderista. Salida desde Plaza de España. Organiza Club Senderista Molinense.

08.00 a 14.30 horas. V Técnica de Oro de Judo Villa de Molina. Pabellón Kike Boned de la Ciudad Deportiva El Romeral. Organiza Club Judo Shizen Tai.

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