Vox exige un nuevo instituto en El Esparragal "ante el abandono educativo del PP en Puerto Lumbreras"

El portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado la construcción de un nuevo instituto de Educación Secundaria en El Esparragal, en Puerto Lumbreras, ante la falta de infraestructuras educativas que sufre el municipio.

Martínez Alpañez ha realizado estas declaraciones acompañado de la portavoz de Vox en Puerto Lumbreras, Jerónima Reinaldos, y ha defendido que “los lumbrerenses tienen los mismos derechos que el resto de los murcianos y desde Vox se los vamos a garantizar”.

A renglón seguido, ha recordado que Puerto Lumbreras cuenta con cerca de 18.000 habitantes y más de 3.600 menores de 18 años, pero “solamente tiene un instituto de Educación Secundaria”.

“El PP tiene abandonados a los niños de Puerto Lumbreras”, ha denunciado Martínez Alpañez, quien ha insistido en la necesidad de construir un nuevo centro educativo en El Esparragal.

En este sentido, ha señalado que existe “una ubicación idónea, justo pegada al resto de centros públicos que hay aquí en El Esparragal”, por lo que ha reclamado al Ejecutivo regional que impulse cuanto antes este proyecto.

Para Martínez Alpañez, “falta iniciativa y falta capacidad de gestión por parte del Partido Popular”, y ha advertido de que el Gobierno regional “no puede seguir echando balones fuera”.

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“Tienen que garantizar que nuestros niños tengan la educación que bien merecen, tanto en Educación Secundaria como en Formación Profesional”, ha concluido.