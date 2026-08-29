El PSOE de Lorca pide abrir el pabellón Juan Zurano por las tardes por "falta de espacio"

El PSOE de Lorca ha vuelto a reclamar la apertura en horario de tarde del Pabellón Polideportivo Juan Zurano para ampliar los espacios de entrenamiento disponibles para clubes y deportistas del municipio.

El concejal socialista Miguel Ángel Clemente ha recordado que su grupo ya planteó esta propuesta en agosto de 2025 y volvió a trasladarla hace unos meses en el Consejo Sectorial de Deportes, después de mantener reuniones con diferentes clubes y asociaciones deportivas.

«Ha pasado un año y la situación continúa siendo la misma. Los clubes siguen trasladándonos las dificultades que encuentran para organizar sus entrenamientos debido a la saturación de los pabellones municipales y a la escasez de horarios disponibles», ha señalado.

Clemente ha defendido que la apertura del Juan Zurano por las tardes supondría una medida «positiva, viable y prácticamente sin coste», al tratarse de una instalación ya existente, situada entre los institutos Francisco Ros Giner y José Ibáñez Martín.

«No estamos reclamando una infraestructura nueva ni una inversión millonaria. Pedimos que se aproveche una instalación que ya existe y que puede contribuir de manera inmediata a aliviar la falta de espacios deportivos», ha explicado.

El edil ha precisado que la propuesta debería desarrollarse en coordinación con los centros educativos y respetando tanto su actividad lectiva como las iniciativas organizadas por la Concejalía de Deportes. A su juicio, sería posible establecer un calendario estable que compatibilizara estos usos y permitiera destinar las horas disponibles a los clubes.

El PSOE sostiene, además, que el propio Ayuntamiento ha utilizado durante el último año el Pabellón Juan Zurano para actividades deportivas, escolares y de conciliación, algunas de ellas también celebradas en horario de tarde.

«El Gobierno local ha demostrado que el pabellón puede abrirse y utilizarse cuando organiza sus propias actividades. Lo que resulta difícil de explicar es que, un año después, no haya ofrecido esa misma posibilidad de manera regular a los clubes que necesitan más horas para entrenar», ha reprochado Clemente.

El concejal socialista también ha criticado que haya comenzado una nueva temporada sin que, según afirma, se haya dado respuesta al problema. «Fulgencio Gil y su concejal de Deportes han tenido un año entero para estudiar la propuesta, hablar con los centros educativos y buscar una fórmula de colaboración», ha indicado.

Clemente ha subrayado asimismo la labor deportiva, educativa y social que desarrollan los clubes, especialmente entre niños y jóvenes, y ha advertido de que la falta de espacios puede obligarles a reducir entrenamientos o encajarlos en horarios inadecuados.

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Por último, ha reclamado al Gobierno municipal de PP y Vox que adopte una solución ante una situación que, según el PSOE, afecta a los clubes desde hace dos temporadas y para la que su grupo presentó una propuesta hace un año.