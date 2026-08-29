Realizan algunas obras en el campo de fútbol municipal de Puerto Lumbreras para la temporada 26-27

El nuevo curso futbolístico ya está en marcha, puesto que algunas divisiones ya llevan varias jornadas disputadas. Los equipos de la Región de Murcia también se ponen a punto para afrontar los siguientes meses en los que intentarán cumplir con los objetivos deportivos que se planteen.

Por todo esto, el campo municipal de Puerto Lumbreras fue objeto de varias reparaciones y labores de mantenimiento previas al inicio de la temporada 26-27. Se trata de la sustitución y renovación de las redes laterales que se encuentran en la parte trasera de las porterías del campo, según indicó el concejal de Deportes del ayuntamiento del municipio, Antonio López.

Añadió, además, que se ejecutaron otras labores de albañilería y mantenimiento. El edil recuerda que, también se están realizando trabajos de renovación en los vestuarios de los deportistas.

López plantea como objetivo "ofrecer unas instalaciones en las mejores condiciones a nuestros clubes y deportistas, para que puedan disfrutar de espacios modernos, seguros y adecuados para el ejercicio físico".

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Por parte del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, comentan que seguirán trabajando en la puesta a punto y mejora de las instalaciones deportivas municipales ante el inminente inicio de la nueva temporada.