Comienzan las obras de diez nuevas viviendas en el casco histórico de Lorca

Las obras para construir una nueva promoción de diez viviendas en la esquina de las calles Álamo y Núñez de Arce, en el casco histórico de Lorca, ya han comenzado tras la concesión de la correspondiente licencia municipal. Esta semana han llegado las primeras grúas a la zona, donde inicialmente se trabaja en la recuperación y consolidación de la fachada existente.

La actuación se desarrollará sobre un solar de 380 metros cuadrados incluido en el ámbito prioritario de reconstrucción establecido por el Ayuntamiento. El proyecto contempla levantar un inmueble entre medianeras de tres plantas más bajocubierta, con diez viviendas, 11 plazas de garaje distribuidas entre el sótano y la planta baja, cuatro trasteros y un local comercial.

El edificio alcanzará aproximadamente los 1.600 metros cuadrados construidos, de los que 1.100 estarán sobre rasante. La promoción corre a cargo de la empresa Álamo y Núñez S.L., con una inversión prevista de más de un millón de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

La concejal de Vivienda y Urbanismo, María Hernández, ha señalado, durante una visita junto al promotor, que los trabajos se encuentran actualmente «en fase de recuperación y consolidación de la fachada».

La edil ha destacado que se trata de uno de los primeros proyectos privados situados en la denominada Zona A, uno de los ejes estratégicos definidos para la recuperación del casco antiguo y que comprende la calle Álamo y su entorno.

La nueva promoción se suma a otros proyectos residenciales que se desarrollan en esta parte de la ciudad. En la propia calle Álamo, en su confluencia con Rubira, el Ayuntamiento promueve un edificio de nueve viviendas de alquiler asequible para jóvenes, con una inversión de 1,4 millones de euros.

Según Hernández, ambas actuaciones contribuirán a completar «uno de los tramos más representativos de la calle Álamo», además de mejorar la imagen urbana de una zona especialmente afectada por los terremotos de 2011.

A estas iniciativas se añaden los proyectos municipales de las calles Selgas y Leonés, este último también actualmente en construcción. En conjunto, la estrategia de edificación pública prevista en los tres principales ejes del casco antiguo permitirá poner a disposición de los ciudadanos 25 viviendas públicas y 19 plazas de aparcamiento, con una inversión global de 4,8 millones de euros.

El objetivo municipal es utilizar estas promociones para reactivar el casco histórico, atraer población joven y favorecer la puesta en marcha de nuevas actuaciones residenciales, tanto públicas como privadas. Estas obras coinciden además con el inicio de otras construcciones de viviendas en distintos puntos del municipio.

Hernández ha defendido que la presencia de nuevas obras en el recinto histórico responde al trabajo desarrollado en los últimos años. «No es casualidad que veamos grúas y andamios en el recinto histórico. Estamos comprobando cómo las gestiones llevadas a cabo para promover la reconstrucción del casco antiguo están dando resultados», ha señalado.

En este contexto, la concejal ha recordado que, dentro del plan ‘Resurgir de la Vieja Ciudad’, se han activado más de 40 solares urbanos situados en los ejes de Álamo, Cava y Selgas. Según las previsiones municipales, estos terrenos permitirían construir más de 200 viviendas, mientras que en una veintena de ellos ya se han iniciado procesos para su reconstrucción.

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«Cada proyecto que se pone en marcha representa nuevas viviendas, nuevos vecinos, nuevas oportunidades comerciales y más actividad para una zona que es fundamental para el futuro de Lorca», ha concluido Hernández.