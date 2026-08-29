Más de 800 desperfectos en calles y espacios públicos de Lorca, atendidos en seis meses

La Brigada de Intervención Rápida (BIR) de Lorca ha atendido alrededor de 800 incidencias en la vía pública durante los primeros seis meses de 2026, de las que más del 90 % han sido solucionadas. Los avisos están relacionados principalmente con desperfectos en losas, bancos, bordillos, adoquines, barandillas, luminarias, arquetas, bolardos o grafitis, entre otras actuaciones.

La concejal de Desarrollo Local y Empleo, Rosa María Medina, ha hecho balance este viernes de la actividad de esta unidad municipal, encargada de realizar pequeñas reparaciones y trabajos de mantenimiento tanto en el casco urbano como en las pedanías.

Según Medina, el volumen de incidencias y el porcentaje de resolución reflejan «un alto grado de eficacia en la respuesta operativa» y ponen de manifiesto la utilidad del servicio para mantener en buen estado los espacios públicos.

Entre las actuaciones realizadas figura el abujardado del paso de peatones de Alcalde Pelegrín Rodríguez, junto a la plaza de la Estrella, cuyas losas estaban desgastadas y resultaban resbaladizas para los peatones, así como trabajos sobre la piedra de la puerta lateral del Ayuntamiento de Lorca.

La brigada también ha reparado varios pasos de peatones de la avenida Juan Carlos I deteriorados por el intenso tránsito de vehículos y ha intervenido, por el mismo motivo, en otros pasos situados en las inmediaciones de la plaza de España.

Las actuaciones se extienden igualmente a las pedanías. Entre los ejemplos facilitados por el Ayuntamiento se encuentra la reparación de la entrada al CEIP Juan Navarro García, donde el impacto de un vehículo había dañado un semáforo y su soporte, además de otra intervención en el centro médico de la misma pedanía después de que otro vehículo golpeara el acceso y una barandilla.

Del total de incidencias registradas, casi el 40 % corresponde a actuaciones vinculadas a áreas municipales como Pedanías, Parques y Jardines, Limusa, Policía Local o el Servicio Eléctrico, mientras que el 60 % restante son trabajos asumidos directamente por el equipo de la Brigada de Intervención Rápida.

Los ciudadanos pueden comunicar desperfectos a través del WhatsApp 639 156 234, un canal que, según el Consistorio, ha incrementado progresivamente su utilización. Desde su puesta en marcha en 2019, la BIR ha atendido más de 8.000 incidencias en la vía pública, principalmente en el casco urbano, aunque también en las pedanías.

«Los operarios actúan no solamente en la ciudad, sino también en pedanías, por lo que hemos apostado por reforzar este apartado con el objetivo de llegar a todos los rincones de nuestro municipio», ha señalado Medina.

La brigada depende de la Concejalía de Desarrollo Local y Empleo y cuenta actualmente con diez trabajadores. Su plantilla está formada por personal de la propia concejalía y se refuerza con empleados contratados a través de los programas de Empleo Público Local subvencionados por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF).

Medina ha defendido esta fórmula porque permite reforzar el servicio y, al mismo tiempo, facilitar experiencia laboral y formación a personas desempleadas. «Estos programas constituyen una buena fórmula para dinamizar el empleo con la colaboración de las administraciones locales, ya que los desempleados tienen la oportunidad de aprender, formarse y adquirir conocimientos, y los ayuntamientos pueden acometer obras de interés público», ha indicado.

La Brigada de Intervención Rápida atiende solicitudes urgentes relacionadas con la vía pública, zonas verdes y otros espacios municipales. Los avisos que llegan a través de WhatsApp o correo electrónico son asumidos directamente por sus operarios cuando entran dentro de sus competencias o derivados al servicio municipal correspondiente.

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«Apostamos por optimizar esta unidad por la utilidad que aporta al municipio con su trabajo diario. Muchas veces no es tan visible, pero es muy importante para el mantenimiento y rehabilitación de infraestructuras y espacios urbanos», ha concluido la concejal.