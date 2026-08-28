El Rafael Méndez avanza en la mejora de la atención a madres y recién nacidos

El Hospital Rafael Méndez continúa avanzando en la mejora de la atención a las madres, los recién nacidos y sus familias, con la incorporación de nuevas medidas orientadas a reforzar la calidad asistencial, la humanización y las buenas prácticas en el ámbito materno-infantil.

En este contexto, el centro ha alcanzado la Fase 3D (Difusión) del proceso de acreditación de la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), lo que supone la superación de las tres primeras etapas y sitúa al hospital ante el último paso para lograr la designación definitiva como Hospital IHAN.

Este reconocimiento acredita los avances realizados por el Área III de Salud en la implantación de buenas prácticas relacionadas con el nacimiento y la alimentación del recién nacido, basadas en la evidencia científica y en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF.

El proceso de acreditación se estructura en cuatro etapas: 1D Descubrimiento, 2D Desarrollo, 3D Difusión y 4D Designación. Tras superar la tercera, el Rafael Méndez afronta ahora la fase final, en la que deberá demostrar que las políticas, protocolos, competencias profesionales y prácticas desarrolladas durante los últimos años están plenamente incorporadas a la asistencia habitual que reciben madres y recién nacidos.

La consecución de la Fase 3D es fruto de un trabajo multidisciplinar en el que han participado numerosos profesionales del Área III de Salud. Entre las actuaciones desarrolladas figura la difusión de la Política de Lactancia, así como la formación y evaluación de las competencias de los profesionales y la actualización y elaboración de protocolos asistenciales.

También se ha reforzado la información destinada a las mujeres y sus familias, la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y la monitorización de las prácticas relacionadas con la atención al nacimiento y la lactancia.

El objetivo del proceso no se limita a obtener la acreditación, sino a incorporar de manera progresiva y estable estas prácticas a la actividad asistencial diaria. Con ello se busca reducir la variabilidad clínica y garantizar que todas las mujeres y recién nacidos reciban una atención de calidad, respetuosa y sustentada en la mejor evidencia científica disponible.

En este trabajo ha desempeñado un papel destacado la Comisión de Lactancia, junto con profesionales de los diferentes servicios y categorías implicados en la atención materno-infantil y con el respaldo de la Dirección del centro.

La superación de la tercera fase supone tanto un reconocimiento al trabajo desarrollado hasta ahora como un nuevo paso hacia la Fase 4D (Designación), con la que el hospital podrá obtener la acreditación definitiva como Hospital IHAN.

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El siguiente reto será consolidar las medidas ya implantadas y demostrar que forman parte de manera habitual de la atención que reciben madres, recién nacidos y sus familias, manteniendo el compromiso del Área III de Salud con una asistencia materno-infantil humanizada, segura y basada en la evidencia.