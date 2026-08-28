Los municipios más jóvenes de la Región: así consiguieron su independencia Los Alcázares, Santomera y Puerto Lumbreras

El mapa municipal de la Región de Murcia parece hoy algo inamovible: cuarenta y cinco municipios, cada uno con sus límites, su ayuntamiento y sus pedanías. Sin embargo, la división que conocemos es relativamente reciente. Hace menos de medio siglo, Los Alcázares todavía no existía como municipio y, unas décadas antes, tampoco Santomera ni Puerto Lumbreras eran entidades independientes.

Los Alcázares, el último en llegar

Fachada del Ayuntamiento de Los Alcázares / Ayuntamiento de Los Alcázares

El caso más reciente está junto al Mar Menor. Los Alcázares se convirtió en municipio el 13 de octubre de 1983, mediante la segregación de terrenos de San Javier y Torre Pacheco. Hasta entonces, incluso su principal núcleo urbano estaba repartido entre dos términos municipales, una división que el propio decreto de separación señalaba como un obstáculo para prestar los servicios públicos.

La aspiración, sin embargo, venía de mucho antes. Los Alcázares llegó a tener un primer ayuntamiento en septiembre de 1936, durante la Guerra Civil, aunque aquella experiencia municipal desapareció poco después. Habría que esperar casi medio siglo para recuperar la independencia de forma definitiva.

En 1989, el Tribunal Supremo declaró nulo el decreto de 1983 porque el Consejo de Gobierno regional no era el órgano competente para aprobarlo. Aquello obligó a intervenir a la Asamblea Regional, que aprobó la Ley 4/1989, de 28 de julio, para crear de nuevo el municipio con efectos retroactivos. Los Alcázares mantuvo así su continuidad y siguió ocupando el puesto número 45 del mapa regional.

Santomera y una independencia que tardó décadas

Ayuntamiento de Santomera / L. O.

Solo cinco años antes, Santomera logró segregarse de Murcia el 29 de septiembre de 1978, junto a La Matanza y con El Siscar integrado en el nuevo término. En este caso, la fecha final cuenta apenas una parte de la historia. La reivindicación de un ayuntamiento propio había reaparecido en distintos momentos del siglo XX y cobró fuerza durante los años sesenta y setenta. En diciembre de 1971 se presentó formalmente el expediente de segregación ante el Ayuntamiento de Murcia.

La respuesta inicial fue negativa. En mayo de 1972, numerosos vecinos se desplazaron hasta la capital para asistir al pleno en el que se debatió la cuestión. Aquella sesión pasó a la memoria de Santomera como el «Pleno de las Pajareras» y también como el del «archívese», por la decisión de guardar el expediente con el argumento de que el futuro municipio carecía de capacidad financiera suficiente. La petición no desapareció. Seis años después, en plena Transición, el Consejo de Ministros aprobó por fin la segregación.

La fecha mantiene tal peso simbólico en la localidad, que cada año conmemora su independencia con el Día del Ayuntamiento. En 2026, la celebración volverá a tener lugar el 29 de septiembre y, aunque todavía no está cerrada la programación completa de las fiestas patronales, el Ayuntamiento ya ha adelantado que se mantendrán la tradicional marcha cicloturista por el término municipal y un almuerzo popular. A ellas se suma, desde 2023, un acto institucional en el Auditorio Municipal, donde se entregan las Medallas de Oro y las Medallas al Mérito a personas, colectivos y entidades destacadas por su contribución a Santomera.

Puerto Lumbreras se separa de Lorca en 1958

Fachada del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras / Ayuntamiento de Puerto Lumbreras

Para encontrar el cambio anterior hay que retroceder veinte años. El 7 de febrero de 1958 se aprobó la segregación de Puerto Lumbreras, Esparragal, Cabezo y Puerto Adentro —hasta entonces pertenecientes al enorme término de Lorca— para constituir un nuevo municipio con capital en Puerto Lumbreras. El propio decreto guarda una curiosidad poco conocida: la propuesta llegó a afectar también a Almendricos, Béjar, Escucha, Nogalte, Pozo Higuera y Zarzalico, pero parte de sus vecinos se opuso. La documentación recogía firmas en uno y otro sentido, sin que pudiera establecerse una voluntad clara de segregación, de modo que esas poblaciones quedaron finalmente fuera del nuevo municipio. Puerto Lumbreras celebra hoy su independencia cada 7 de julio, fecha en que quedó constituido su Ayuntamiento en 1958. En 2026 ha conmemorado ya su 68 aniversario.

El Garbanzal antes que La Unión

Ayuntamiento de La Unión. / Vox La Unión

El siguiente salto atrás lleva al siglo XIX y a un caso completamente distinto: La Unión nació de la minería. A mediados de aquella centuria, el auge de las explotaciones de la sierra disparó el crecimiento de poblaciones como El Garbanzal, Herrerías, Portmán y Roche, todas ellas bajo jurisdicción de Cartagena. El aumento de población y de actividad económica acabó desembocando en su segregación y, el 1 de enero de 1860, quedó constituido un nuevo municipio.

Pero todavía no se llamaba La Unión. Su primera denominación fue Villa de El Garbanzal, y las tensiones entre los principales núcleos llevaron a adoptar en 1868 un nombre mucho más conciliador: La Unión. La evolución posterior fue extraordinaria. La minería atrajo a miles de trabajadores, sobre todo del sureste peninsular, y a comienzos del siglo XX el municipio llegó a superar los 30.000 habitantes. De aquella época procede buena parte del patrimonio industrial que todavía define su paisaje.

1836, el año en que Murcia perdió buena parte de su territorio

Si 1983 pertenece a Los Alcázares, 1836 es uno de los años clave para entender el mapa municipal murciano. Hasta entonces, el término de Murcia era muchísimo más extenso que el actual y llegaba hasta el Mar Menor. En pleno contexto liberal consiguieron ayuntamiento propio San Javier, San Pedro del Pinatar y Torre Pacheco. San Javier había disfrutado ya de breves etapas de autonomía municipal en 1813 y 1823, pero su constitución definitiva llegó en 1836, al segregarse del término de Murcia. Su Archivo Municipal conserva, precisamente, documentación desde aquel año.

Casi al mismo tiempo nació San Pedro del Pinatar, también como municipio independiente de Murcia en 1836. Y el 17 de septiembre de ese mismo año quedó constituido el Ayuntamiento de Torre Pacheco, tras dos intentos anteriores de segregación que habían resultado efímeros. Su primer alcalde fue Mariano Iniesta. Aquellas separaciones tuvieron además una consecuencia geográfica llamativa: el municipio de Murcia dejó de tocar el Mar Menor. También en 1836 recuperó ayuntamiento propio Campos del Río, históricamente vinculado a Mula. La localidad ya había vivido una primera experiencia municipal tras las Cortes de Cádiz, pero fue durante el siglo XIX cuando terminó de consolidarse como municipio.

Águilas se adelanta a todos ellos

Ayuntamiento de Águilas / L.O.

Dos años antes, en 1834, otro gran término municipal había perdido parte de su territorio: Águilas consiguió independizarse de Lorca y dotarse de gobierno y administración propios. Su historia es especialmente singular, porque el desarrollo de la Águilas moderna se había impulsado décadas antes bajo el reinado de Carlos III. Su puerto, la disponibilidad de tierras y su posición estratégica favorecieron el crecimiento de la población hasta hacer cada vez más difícil sostener su dependencia de Lorca. La separación municipal llegó finalmente en 1834. Décadas después, el auge minero, la llegada del ferrocarril y la construcción del embarcadero del Hornillo volverían a transformar la localidad.

Municipios que nacieron… y volvieron a desaparecer

La historia guarda todavía otra sorpresa: no todos los municipios creados durante el siglo XIX llegaron hasta nuestros días. Las reformas liberales permitieron que numerosos núcleos del actual término de Murcia experimentaran durante algunos años con ayuntamiento propio. Espinardo, por ejemplo, recuperó su independencia municipal en octubre de 1836, y su término llegó a incluir Churra, Guadalupe, Cabezo de Torres y El Puntal. Aquella situación se mantuvo hasta 1856, cuando volvió a integrarse en Murcia.

También existió un municipio formado por La Raya y Puebla de Soto, mientras que Aljucer, Algezares, El Palmar y otros núcleos de la huerta atravesaron experiencias parecidas. Las dificultades económicas y los sucesivos vaivenes políticos acabaron por hacer desaparecer aquellos ayuntamientos.

¿Qué se necesita para constituir un municipio?

Crear un municipio no depende solo de la voluntad de una población de separarse de otra. Hoy, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local exige que el nuevo municipio se forme a partir de un núcleo de población territorialmente diferenciado y cuente con al menos 4.000 habitantes. Además, los municipios resultantes deben ser financieramente sostenibles, disponer de recursos suficientes para ejercer sus competencias y garantizar que la separación no empeore los servicios que ya se prestaban.

Entre los servicios mínimos que todo municipio debe prestar, sea cual sea su población, figuran el alumbrado público, el cementerio, la recogida de residuos, la limpieza viaria, el abastecimiento domiciliario de agua potable, el alcantarillado, el acceso a los núcleos de población y la pavimentación de las vías públicas.

En la Región de Murcia, la Ley 6/1988, de Régimen Local, añade que tanto el nuevo municipio como aquel del que se separa deben conservar territorio y recursos suficientes, que la modificación no genere un término municipal discontinuo y que la segregación suponga una mejora objetiva en la prestación de los servicios.