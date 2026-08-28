Lorca reúne a seis países en la edición más internacional del Festival Virgen de las Huertas

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas celebrará del 6 al 8 de septiembre una de las ediciones más destacadas de su historia, con la participación de agrupaciones de seis países y el mayor número de representantes internacionales registrado hasta ahora. La cita coincidirá, además, con el 40 aniversario de la fundación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, organizador y grupo anfitrión del encuentro.

El festival, integrado en la programación de la Feria Chica 2026 y en la Agenda Anual de Eventos de Lorca, reunirá a formaciones de Ecuador, Francia, Georgia, Guinea-Bisáu, México y España, que mostrarán durante tres jornadas sus músicas, danzas y tradiciones.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, presentó la programación junto al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, y el presidente de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, Luis González.

Parra recordó la evolución experimentada por el certamen desde su nacimiento. “Lo que comenzó en 1989 con la participación de un único grupo, en un contexto marcado por la falta de experiencia y de apoyo institucional, se ha convertido, después de más de tres décadas de esfuerzo, dedicación y trabajo continuado de sus componentes, en uno de los grandes referentes del folklore internacional en España y en el festival con mayor participación internacional de la Región de Murcia”, señaló.

Por su parte, Juan Francisco Martínez destacó que esta edición registra “la alta participación, la más alta de toda la historia de este certamen”, y subrayó que el encuentro llenará Lorca de “folklore, cultura popular, tradición”, además de generar actividad turística mediante las visitas programadas a distintos enclaves de la ciudad.

La cita constituye una de las actividades con mayor tradición de las fiestas patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas, patrona de Lorca.

Las actuaciones tendrán como escenario la Plaza Rey Sabio, por donde pasarán la Agrupación de Danza y Folklor Virgen del Quinche, de Ecuador; el Groupe Folklorique Pichoto Camargo de Mauguio, de Francia; la Compañía Nacional de Canto y Danza de Georgia Gurjaani; el Conjunto Nacional Folklórico “Netos de Bandim”, de Guinea-Bisáu; y la Compañía del Instituto Superior de Educación Artística-Calmeac, de México. Por España participará Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca como formación anfitriona.

El festival volverá así a convertir la ciudad en un punto de encuentro entre distintas culturas a través de la música, la danza, las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial.

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas forma parte como miembro de pleno derecho de Festifolk España, la Asociación de Organizadores de Festivales Internacionales de España, cuya junta directiva integra Luis González.

Esta organización trabaja para salvaguardar la calidad de los festivales internacionales de folklore y de los grupos participantes, además de prestar apoyo a los organismos y entidades encargados de organizar estos encuentros. Festifolk España mantiene asimismo presencia internacional a través de 29 delegaciones repartidas por todo el mundo.

La programación volverá a incorporar actividades dirigidas a acercar el folklore a distintos colectivos de Lorca. El lunes 7 de septiembre, a partir de las 18.00 horas, los grupos participantes visitarán los centros APANDIS, ASPRODES, Residencia Domingo Sastre, San Diego y Caser, donde compartirán su música y sus tradiciones con los usuarios.

Ese mismo día, desde las 20.30 horas, se celebrará el tradicional ‘Baila con nosotros’ en la Alameda Virgen de las Huertas y el Parque del Espejico. La actividad permitirá al público interactuar directamente con las formaciones internacionales participantes.

El festival concluirá el martes 8 de septiembre, tras la gala, con el tradicional acto de clausura. Como cada año, las agrupaciones interpretarán conjuntamente una canción y una coreografía especial como símbolo de convivencia y hermanamiento entre los diferentes pueblos representados. El cierre coincidirá con el Castillo de Fuegos Artificiales de la Feria Chica.

Durante los tres días del encuentro se desarrollará también un concurso fotográfico, cuya fotografía ganadora se convertirá en la imagen del cartel de la próxima edición. El cartel de este año utiliza la obra ‘Jaguar’, realizada por un concursante de Gerona que resultó ganador de la convocatoria anterior, un hecho que los organizadores destacan como muestra de la dimensión nacional alcanzada por el certamen.

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas cuenta principalmente con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Lorca y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, además de la colaboración de empresas y entidades lorquinas.

Entre ellas figuran Bebidas Benítez Urrea, Fondalmanzora Investment, Limusa, Aguas de Lorca, Desenlace Producciones, Aquasol Piscinas, Fetsa, Alfarería Lario, Gamalor, Logovision, Flores y Martínez, Electrisan, María José Fotógrafo y Telemag, cuyo apoyo contribuye a la celebración del encuentro y a la conservación y difusión del patrimonio cultural inmaterial de Lorca y de los países participantes.

Programación

Domingo, 6 de septiembre de 2026

18:30 horas. Recepción oficial del Excmo. Ayuntamiento de Lorca a los grupos participantes en el Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas.

Lugar: Palacio de Guevara.

1U:00 horas. Desfile de los grupos participantes.

Recorrido: C/ López Gisbert, C/ Presbítero Emilio García, Alameda de la Constitución, Alameda Corregidor Lapuente, Alameda Ramón y Cajal, Puente de la Torta y Alameda Virgen de las Huertas.

21:00 horas. Homenaje a las Naciones.

Lugar: Plaza Rey Sabio.

21:30 horas. Sesión inaugural del Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas.

Lugar: Plaza Rey Sabio.

Lunes, 7 de septiembre de 2026

10:00 horas. Visita turística a la ciudad de Lorca.

18:00 horas. Actuaciones en diferentes residencias y centros de la ciudad. Centros: APANDIS, ASPRODES, Residencia Domingo Sastre, San Diego y Caser. 20:30 horas. “Baila con nosotros”.

Lugar: Alameda Virgen de las Huertas y Parque del Espejico.

Martes, 8 de septiembre de 2026

21:30 horas. Segunda sesión del Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas.

Lugar: Plaza Rey Sabio.

23:30 horas. Clausura del Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas.

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Lugar: Plaza Rey Sabio.