Las Aulas Creativas de Lorca regresan en septiembre tras la alta demanda de las familias

Las Aulas Creativas de Verano tendrán continuidad durante el mes de septiembre después de la buena acogida registrada en julio y de la demanda trasladada por las familias. La nueva convocatoria se desarrollará del 1 al 7 de septiembre en el Centro Sutullena y estará dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años.

La iniciativa, impulsada por la Universidad Popular de Lorca y la Concejalía de Cultura, con la colaboración de la Compañía Teatro Guerra, ofrecerá actividades educativas, artísticas y de ocio creativo en horario de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Los participantes se distribuirán en distintos grupos de edad y podrán participar en propuestas de pintura y actividades plásticas, teatro y expresión dramática, baile, yoga infantil, manualidades, cuentacuentos, juegos cooperativos y dinámicas de grupo. Las plazas son limitadas.

El concejal de Cultura, Santiago Parra, ha explicado que la ampliación responde al interés mostrado tras las actividades desarrolladas durante el pasado mes de julio. “Hemos abierto una nueva convocatoria en respuesta a la demanda de las familias lorquinas y de los propios niños, que han mostrado un gran interés por continuar disfrutando de actividades educativas, artísticas y de ocio creativo, más allá de la época estival”, ha señalado.

Según Parra, la iniciativa pretende dar continuidad a una propuesta que combina aprendizaje, diversión y creatividad en un entorno adaptado a los más pequeños. El edil ha destacado además que el éxito de la programación de julio ha confirmado “una importante demanda de este tipo de actividades”.

El plazo de matrícula ya está abierto y permanecerá disponible hasta un día antes del comienzo de los talleres o hasta que se complete el número de plazas de cada grupo.

Las inscripciones pueden formalizarse de manera telemática a través del formulario habilitado por la organización o presencialmente en la sede de la Universidad Popular de La Alberca, situada en la Plaza Virgen de la Amargura.

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Las familias también pueden solicitar información sobre precios, condiciones de cancelación y el resto de detalles de la programación a través del teléfono 968 46 09 12.