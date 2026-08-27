UNVEX 2026 reúne en San Javier a la industria y las Fuerzas Armadas para abordar el futuro de los sistemas no tripulados
Contará con una amplia presencia de firmas tractoras de la industria (Indra Group, Airbus, UAV Navigation-Grupo Oesía, GMV, Arquimea o MBDA) y un respaldo institucional sin precedentes encabezado por el Ministerio de Defensa y los tres Ejércitos
L. O.
UNVEX 2026, el mayor encuentro sobre sistemas no tripulados e inteligentes de España organizado por Infodefensa, afronta sus últimas semanas antes de su apertura. La cita llega en un momento geopolítico decisivo para entender cómo los drones están rediseñando las reglas del juego en conflictos internacionales como los de Ucrania o Irán, consolidándose como el evento fundamental para los actores del sector.
Los próximos 16 y 17 de septiembre, UNVEX estrena un cambio de formato en el Antiguo Aeropuerto Civil de San Javier (Región de Murcia). Abandona el recinto ferial convencional para desplegar un espacio específico dedicado a las plataformas autónomas que integra áreas de exposición, auditorio, networking y demostraciones en vivo.
Inauguración y programa de conferencias de alto nivel
La agenda oficial arrancará el 16 de septiembre con una apertura institucional a cargo de Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo; Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia; Amparo Valcarce, secretaria de Estado de Defensa; el general del aire Francisco Braco, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, y Pedro J. Carrillo, CEO de Grupo Metalia e Infodefensa y director de UNVEX.
Tras la apertura, el general de división Carlos Javier Frías Sánchez (EMACON) impartirá la conferencia magistral «La revolución de los sistemas no tripulados: presente y futuro en el diseño de la fuerza». A lo largo de las dos jornadas se debatirán ejes estratégicos como:
- Miércoles 16: Amenaza no tripulada y protección de infraestructuras críticas; evolución de tecnologías duales hacia el ámbito civil; y empleo de drones en misiones de salvamento, seguridad pública y emergencias.
- Jueves 17: Integración de los sistemas no tripulados en la sociedad; lecciones sobre guerra híbrida; sistemas MUM-T y enjambres mixtos; e innovación normativa (SORA 2.5 y entornos U-Space).
Músculo industrial e institucional
El encuentro reúne a los principales desarrolladores e integradores del mercado, como Indra Group, UAV Navigation-Grupo Oesía, EM&E Group, Airbus, Arquimea, GMV, Target Tecnología, Destinus, Orbotix, MBDA, Milexia, Europavia, Armmo, Paukner o Alisys Robotics, entre otras.
En el plano institucional, la cita cuenta con la colaboración de la Región de Murcia, el Instituto de Fomento y el Ayuntamiento de San Javier, sumado al respaldo del Ministerio de Defensa, Ejército del Aire y del Espacio, Ejército de Tierra, Armada, UME, Agencia Espacial Española (AEE), AESA, INTA, Policía Nacional y Guardia Civil.
Demostraciones operativas en vivo
El espacio abierto permitida ver en condiciones reales capacidades de ala fija, multirrotor, VTOL, sistemas C-UAS, UGVs y soluciones de mando y control. Entre las plataformas que se exhibirán en directo figuran el TARSIS W y VTOL, la munición merodeadora Q-SLAM 40 y 80, el C-UAS EnforceAir Plus, el DRACO, el PUMA VTOL o el UGV Adriano, operados por empresas e instituciones participantes.
Registro de asistentes
La organización recuerda que las plazas son limitadas debido al aforo de los espacios y recomienda formalizar el registro con antelación en unvex.es/inscripcion. La web oficial cuenta además con un apartado específico con información práctica para la planificación del viaje y alojamiento en San Javier.
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