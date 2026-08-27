PSOE y PP se enfrentan por la limpieza urbana y la gestión de Limusa

El PSOE de Lorca ha denunciado este miércoles deficiencias en el servicio municipal de limpieza y recogida de residuos durante el verano y ha cuestionado el funcionamiento del nuevo asistente con inteligencia artificial habilitado por Limusa para gestionar incidencias ciudadanas a través de WhatsApp. El Gobierno municipal, por su parte, ha rechazado las críticas, ha defendido las actuaciones realizadas durante los últimos tres años y ha asegurado que revisará cualquier derivación incorrecta detectada en la nueva herramienta.

El concejal socialista José Luis Ruiz Guillén ha asegurado que durante las últimas semanas se han sucedido las quejas vecinales por contenedores desbordados, acumulaciones de residuos, suciedad en las zonas de depósito, falta de baldeo y problemas de mantenimiento en calles, plazas y espacios públicos de barrios y pedanías.

“Lorca no puede acostumbrarse a convivir con contenedores llenos durante días, basura acumulada y espacios públicos abandonados. No hablamos de hechos aislados, sino de una situación que se repite día tras día”, ha señalado.

Ruiz Guillén ha relacionado estas deficiencias con el incremento del recibo de la basura y ha criticado la denominada ‘Operación Deshollino’, puesta en marcha por el Ejecutivo local tras la llegada de Fulgencio Gil a la Alcaldía. A juicio del edil socialista, aquella iniciativa “fue una cortina de humo” que no se tradujo en una mejora permanente del servicio.

Desde el Gobierno municipal han respondido que precisamente el estado en el que se encontraba el servicio tras los cuatro años de mandato de PSOE y Ciudadanos obligó a desarrollar durante dos años consecutivos esa operación extraordinaria, destinada, según fuentes municipales, a retirar suciedad acumulada y recuperar numerosos espacios del municipio.

El Ejecutivo local sostiene que fue necesario destinar trabajadores, medios y recursos adicionales para acometer esas actuaciones y rechaza, por ello, las críticas socialistas a la gestión de LIMUSA.

Críticas al nuevo asistente por WhatsApp

Una parte de las críticas del PSOE se centra en el asistente con inteligencia artificial presentado el pasado 17 de agosto por el alcalde, Fulgencio Gil, y el concejal responsable de LIMUSA, Juan Miguel Bayonas, para canalizar incidencias mediante WhatsApp.

Ruiz Guillén ha citado varios casos de vecinos que utilizaron este sistema para comunicar que algunos contenedores llevaban varios días llenos. En uno de ellos, según el relato del concejal, el asistente registró el aviso correspondiente a un contenedor de plástico, pero informó de que la retirada del vidrio dependía de una empresa externa y facilitó a los usuarios otro contacto.

Según el socialista, los vecinos escribieron a ese número y posteriormente recibieron la llamada de un trabajador que mostró su sorpresa porque se hubiera facilitado su teléfono. Para Ruiz Guillén, el episodio evidencia “la descoordinación y la falta de control” sobre los servicios externalizados.

El Gobierno municipal ha señalado que el asistente pretende mejorar la recepción, clasificación y gestión de los avisos ciudadanos durante las 24 horas del día y ha admitido que, si se ha producido alguna derivación incorrecta, se revisará y corregirá el procedimiento. Fuentes municipales han añadido que la herramienta se encuentra en un proceso de aprendizaje a partir de las necesidades planteadas por los propios usuarios.

El Ayuntamiento ha precisado además que el teléfono habilitado para comunicar incidencias relacionadas con contenedores de vidrio llenos es el 671 05 24 29, correspondiente a Camacho Recycling.

Ruiz Guillén ha defendido que la externalización de parte del servicio no exime de responsabilidad al Ayuntamiento ni a LIMUSA. Según el edil, debe ser la empresa municipal la que reciba las incidencias, las traslade a las adjudicatarias correspondientes y realice un seguimiento hasta su resolución, sin que sean los vecinos quienes tengan que contactar directamente con diferentes operadores.

Debate por el coste de la basura

El PSOE también ha vinculado sus críticas al incremento del recibo de la basura, que cifra en un 22%. El Gobierno municipal rechaza esa interpretación y sostiene que debe tenerse en cuenta el impacto de la normativa estatal sobre los costes de gestión de los residuos.

En concreto, el Ejecutivo local ha aludido a la Ley 7/2022, que creó el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración, en vigor desde el 1 de enero de 2023. Según fuentes municipales, este gravamen supone un coste añadido para la gestión de los residuos y no ha sido creado por el Ayuntamiento.

El Gobierno local señala además que en 2025 la tasa aumentó entre 1,44 euros mensuales en las pedanías y 3,40 euros al mes en las calles del casco urbano de mayor categoría, después de permanecer congelada durante 2023 y 2024.

El PSOE pedirá explicaciones en Limusa

El Grupo Municipal Socialista ha anunciado que en el próximo Consejo de Administración de Limusa solicitará explicaciones sobre el protocolo de coordinación con las empresas externas encargadas de retirar determinados residuos.

También reclamará información sobre el número de incidencias registradas desde la puesta en funcionamiento del asistente por WhatsApp, cuántas han sido resueltas, cuál es el tiempo medio de respuesta y cuántas han terminado siendo derivadas directamente al ciudadano.

Ruiz Guillén ha pedido asimismo un refuerzo inmediato de la limpieza viaria, el baldeo y la recogida de residuos tanto en el casco urbano como en las pedanías, además de una mayor supervisión de los servicios externalizados.

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El Gobierno municipal ha asegurado que continuará reforzando la limpieza y la recogida “allí donde sea necesario”, atendiendo las incidencias y mejorando los sistemas de control y comunicación con los ciudadanos. Asimismo, ha defendido el trabajo realizado durante los últimos tres años y ha rechazado las críticas de quienes, según sostiene, tuvieron responsabilidades de gobierno durante el mandato anterior.