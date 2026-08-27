El Espacio Joven La Torre vuelve a convertirse en el centro de ocio gratuito para jóvenes de Los Alcázares

El Espacio Joven La Torre de Los Alcázares volverá a convertirse, a partir de este mes de septiembre, en un lugar de encuentro para los jóvenes del municipio gracias a la nueva edición del servicio ‘Fines de Semana en LA Torre’, impulsado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Los Alcázares.

La iniciativa, que ya se puso en marcha el pasado año con una gran acogida, tiene como objetivo que los jóvenes conciban La Torre como un espacio propio, abierto y accesible, al que puedan acudir durante los fines de semana para encontrarse con sus amigos, disfrutar de su tiempo libre y participar en actividades dirigidas de carácter lúdico y socioeducativo.

El servicio se desarrollará todos los viernes y sábados, de 19:00 a 23:00 horas, desde el 18 de septiembre hasta el 19 de diciembre de 2026, en el Espacio Joven La Torre de Los Alcázares.

Durante estas jornadas, los participantes podrán disfrutar de una programación de actividades gratuitas que incluye deportes, fútbol, torneos y juegos, videojuegos, música, baile, proyecciones, juegos de mesa, ping-pong, talleres creativos y diferentes retos, además de otras propuestas que se irán desarrollando durante el programa.

Cartel de los 'Fines de Semana en LA Torre' / A.L.A.

El cartel de esta edición contempla también diferentes actividades mensuales, como ‘Los juegos de la sed’, previsto para el 26 de septiembre; paintball, el 10 de octubre; un taller de ramen y maki, el 28 de noviembre; y un taller de galletas y trufas, el 19 de diciembre.

La concejal de Juventud, Claudia Muñoz Casas, ha destacado que “el éxito de la primera edición nos ha demostrado que los jóvenes necesitan y valoran tener espacios donde poder encontrarse, relacionarse y disfrutar de su tiempo libre de una manera saludable y participativa”.

La concejal ha subrayado además que la iniciativa “permite ofrecer una alternativa de ocio para nuestros jóvenes al mismo tiempo que contribuimos a facilitar la conciliación de las familias, desde una perspectiva de corresponsabilidad”.

Inscripciones

El servicio está dirigido a jóvenes de entre 11 y 16 años y las plazas son limitadas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto del 31 de agosto al 11 de septiembre de 2026, ambos inclusive.

Las personas interesadas podrán obtener y presentar la solicitud a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, en el Registro General del Ayuntamiento o en el propio Espacio Joven La Torre, debidamente cumplimentada y acompañada de la documentación acreditativa correspondiente.

Descarga la solicitud aquí.

Un servicio gratuito dentro del Plan Corresponsables

El Servicio de Corresponsabilidad ‘Fines de Semana en LA Torre’ es gratuito y se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Igualdad, la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en el marco del Plan Corresponsables, y con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

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Esta colaboración se enmarca en el objetivo de favorecer la conciliación y la gestión de los usos del tiempo de las familias con niñas y niños desde un enfoque de corresponsabilidad entre mujeres y hombres, ofreciendo un recurso socioeducativo de ocio y tiempo libre con actividades que potencien la igualdad de género y la equidad social.