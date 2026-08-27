El Ayuntamiento de Lorca compra tres inmuebles para impulsar la recuperación del casco histórico

El Ayuntamiento de Lorca ha dado nuevos pasos en su plan para recuperar y revitalizar el casco histórico con la adquisición de tres inmuebles situados en las calles Rojo y Abad de los Arcos, además de continuar con los procedimientos de venta forzosa de varios solares con el objetivo de favorecer su edificación.

Las actuaciones, impulsadas desde la Concejalía de Patrimonio, se concentran especialmente en los ejes de las calles Álamo, Selgas y Cava y sus alrededores, dentro de una estrategia municipal destinada a promover nuevas viviendas, atraer inversión privada y recuperar espacios degradados del recinto histórico.

Entre las operaciones destaca la adquisición del inmueble situado en el número 9 de la calle Rojo, acordada por la Junta de Gobierno Local el pasado 10 de julio. La finca ocupa una superficie de 123 metros cuadrados y cuenta con 288 metros cuadrados construidos. El precio de compra se ha fijado en 51.619,11 euros, de acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente.

La propiedad se encuentra dentro del sector I del recinto histórico y del ámbito del Plan Especial de la Muralla de Lorca, en el entorno de la cortina 22 y la torre número 19. Además, está afectada por la perspectiva urbana catalogada número 81.

A esta operación se suma el expediente para la adquisición directa del inmueble situado en el número 11 de la misma calle Rojo, con una superficie de 24 metros cuadrados y un precio establecido en 14.225,74 euros.

El Ayuntamiento tramita también la compra de una vivienda situada en el número 6 de la calle Abad de los Arcos, en la parroquia de San Patricio. El inmueble ocupa una superficie de 80 metros cuadrados y ha sido valorado en 24.402,67 euros.

Estas fincas se encuentran incluidas en el sector I del recinto histórico y afectadas por las perspectivas urbanas catalogadas números 9, 12 y 81. El acuerdo definitivo para completar las adquisiciones pendientes está previsto que llegue a la Junta de Gobierno Local durante el próximo mes de septiembre.

Venta forzosa de solares sin edificar

La estrategia municipal incluye también procedimientos de venta forzosa para favorecer la construcción en solares actualmente vacantes. La Junta de Gobierno Local acordó el pasado 19 de junio iniciar la venta mediante subasta pública al alza del solar situado en el número 58 de la calle Cava, correspondiente a la parcela 8, manzana 9 y finca 24 del Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral (PEPRI).

El procedimiento deriva del acuerdo adoptado por el Pleno municipal el 25 de febrero de 2026 para garantizar el cumplimiento del deber de edificar.

En esa misma sesión del 19 de junio, la Junta de Gobierno acordó convocar una segunda subasta pública al alza para la venta forzosa de la vivienda situada en el número 8 de la calle Rubira, correspondiente a la parcela 7, manzana 28 y finca 14 del PEPRI. La actuación da continuidad a los acuerdos adoptados por el Pleno el 26 de mayo de 2025 y por la Junta de Gobierno Local el 9 de enero de 2026.

Otro de los procedimientos afecta al inmueble situado en el número 7 de la calle Rubira, parcela 6, manzana 27 y finca 6 del PEPRI. La Junta de Gobierno inició su venta forzosa mediante subasta pública el 14 de noviembre de 2025, aunque finalmente no fue necesario celebrar la puja.

Según explicó la concejal de Patrimonio, Belén Pérez, un inversor privado contactó directamente con los propietarios y adquirió el solar con el compromiso de presentar un proyecto de edificación ante el Área de Urbanismo y cumplir así las obligaciones previstas en la normativa urbanística.

Pérez defendió que estas actuaciones buscan garantizar el deber de edificar, consolidar población, favorecer la actividad económica y mejorar la imagen urbana del casco histórico.

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La edil señaló además que la actuación municipal está contribuyendo a atraer inversión privada hacia esta zona de la ciudad. “Allí donde durante años existieron solares vacíos, fachadas apuntaladas y espacios degradados hoy encontramos proyectos concretos con nuevas viviendas y más actividad, en definitiva más vida para el recinto histórico de Lorca”, afirmó.