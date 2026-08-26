Vecinos y ecologistas exigen un control urgente ante fondeos ilegales y fiestas en La Isla de Mazarrón

La Asamblea Ciudadana Playa de La Isla de Mazarrón y Ecologistas en Acción han denunciado públicamente "el descontrol y la impunidad que se vive en el entorno de la Isla de Adentro", dentro del espacio protegido marino 'Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia', declarado Zona de Especial Conservación (ZEC).

En un comunicado conjunto, ambos colectivos han exigido a las administraciones competentes un incremento de la vigilancia y el "cumplimiento estricto de la normativa vigente" ante el impacto ambiental producido por lo que consideran malas prácticas recreativas.

Entre las principales situaciones de riesgo denunciadas destaca el comportamiento de las motos de agua de alquiler, conducidas en muchos casos por usuarios que "carecen de titulación náutica y de los mínimos conocimientos de la normativa".

Según han advertido, la conducción a gran velocidad y con giros bruscos pone en peligro la seguridad física de los bañistas y genera un "elevado ruido" que perjudica tanto al descanso vecinal como a la fauna marina.

Asimismo, los colectivos han señalado la celebración de fiestas en embarcaciones agrupadas al caer la tarde, acompañadas de "música a todo volumen, luces potentes dirigidas al agua y abandono de basuras".

Desde el punto de vista ecológico, han alertado sobre el daño que ocasionan los fondeos irregulares sobre las praderas de Posidonia oceánica, una planta marina endémica y protegida.

Según recuerdan, las heridas provocadas por una sola jornada de fondeo "pueden tardar décadas en recuperarse", lo que frustra la aplicación práctica de normativas como el Real Decreto 191/2026 de conservación de fanerógamas marinas.

Para frenar este deterioro, la Asamblea Ciudadana y Ecologistas en Acción han reclamado la puesta en marcha urgente de varias medidas, entre las que se incluyen establecer una cartografía actualizada de las praderas de Posidonia oceánica y delimitar las zonas de fondeo autorizadas, con sistemas de bajo impacto e incluso la instalación de fondeos ecológicos controlados en la zona.

También han propuesto implementar el estudio científico del estado de las praderas, cuantificar los impactos producidos y vigilar la evolución de su recuperación, e impulsar una campaña de control e inspección para retirar y sancionar todos los fondeos irregulares, tanto diarios y estacionales, como permanentes.

Asimismo, han abogado por poner en marcha un programa de vigilancia y control de la navegación, especialmente en periodo de mayor presión turística, para reducir las malas prácticas de navegación, fondeo, iluminación y ruido, en especial de las embarcaciones de alquiler, y evitar las concentraciones y fiestas irregulares.

También han reclamado mayores controles e inspecciones a las empresas de alquiler para que "respeten y hagan respetar a sus clientes" la normativa aplicable en materia de seguridad, navegación y ambiental.

Las organizaciones han manifestado su intención de continuar con protestas y con "cualquier acción necesaria, incluidas las legales", en caso de no ver atendidas sus reivindicaciones, que consisten en que las administraciones competentes "cumplan y hagan cumplir las leyes vigentes".