Dos nuevos furgones refuerzan los servicios municipales de Lorca

El parque móvil refuerza su asistencia a los ciudadanos con la incorporación de dos nuevos vehículos. Se trata de dos furgones, uno de ellos mixto, con cinco plazas, para el transporte de trabajadores y las herramientas para los operarios de parques y jardines, y el otro cerrado de dos plazas para material, herramientas y traslado de los trabajadores de servicio eléctrico.

Ambas incorporaciones suponen una inversión de 52.400 euros, IVA incluido. Así lo anunció ayer el concejal de Calidad Urbana en el Ayuntamiento de Lorca, Juan Miguel Bayonas, acompañado por el concejal de Servicios Industriales y Parques y Jardines, Antonio David Sánchez.

«Esta nueva adquisición forma parte de la apuesta del Gobierno de Lorca, con Fulgencio Gil a la cabeza, de dotar de más recursos al personal municipal de cara a ofrecer en trabajo diario un mejor y más óptimo servicio a los lorquinos, sumándose al plan general de ampliación de dotación de más equipos y herramientas a nuestros trabajadores, de la misma manera que se está llevando a cabo con Limusa o Policía Local», indicó Bayonas.

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Por su parte, Antonio David Sánchez remarcó que «supone un dato interesante el hecho de que el vehículo destinado a la concejalía de Servicios Industriales, dispone de un maletín, con unas medidas de 1,11 metros de largo, 89 cm de alto y 38 cm. de ancho, con anclajes al suelo cumpliendo todas las medidas de seguridad establecidas, que permitirá almacenar diversas herramientas y material necesario para la actividad de los trabajadores municipales».