La Comunidad mejora el bienestar térmico en 13 centros educativos de Lorca

El Gobierno regional realiza este verano el cambio de cubiertas, la mejora del aislamiento térmico y la instalación de placas solares en 13 centros de la Región, con una inversión que supera los 6,5 millones de euros, con el objetivo de mejorar el confort térmico. Asimismo, señala la Comunidad que ha licitado obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares en un total de 17 centros educativos, estando los cuatro restantes en contratación.

Estas obras aseguran que permitirán reducir hasta ocho grados la temperatura en el interior de los centros educativos, mejorar el aislamiento, ahorrar un 30 por ciento en la factura eléctrica e incrementar el confort para alumnos y docentes. Debido a la envergadura de los trabajos y a la dificultad técnica por la necesidad de permisos especiales, estas obras se realizan en periodos no lectivos. El plazo de ejecución es de dos meses.

Las actuaciones forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática, que incluye un total de 166 actuaciones en centros, tanto colegios como institutos, entre las que está la Casa del Niño que estrenará curso con nuevas cubiertas y la instalación de placas solares.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó ayer el centro junto con el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil y la concejala de Educación, Rosa María Medina. Marín destacó que «trabajamos en la modernización y transformación de los centros educativos de la Región para que nuestros alumnos y docentes dispongan de espacios más confortables, eficientes y seguros».

Gil destacó que «esta intervención se suma a la amplia batería de actuaciones de mejora en los centros educativos que el Gobierno de Lorca está ejecutando durante estos meses de verano, aprovechando el periodo no lectivo, y cuya inversión alcanza los 100.000 euros».

El colegio Casa del Niño está formado por dos edificios diferenciados, los pabellones de Infantil y de Primaria, construidos a partir de 1900, en una parcela de 4.300 metros cuadrados, situada en el entorno de protección del Castillo. Las obras, además de mejorar la eficiencia energética del centro han permitido intervenir las fachadas del centro, reparando el revestimiento en mal estado, especialmente la fachada oeste, que linda con la calle Mayor de Santa María, y se ha mejorado el aislamiento de las fachadas del edificio de Primaria.

«Está claro que Lorca es una prioridad para el Gobierno regional. Lo demuestra una inversión que supera ya los 3,5 millones de euros en la mejora de sus infraestructuras educativas en los últimos años», recordó Fulgencio Gil.

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Al cambio de cubiertas en el colegio Casa del Niño, se suma la inversión de 530.000 euros para el cambio de cubiertas y la instalación de placas solares en el CEIP La Torrecilla, cuyas obras están adjudicadas y se realizarán el próximo año.