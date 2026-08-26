Inversión
Cieza da el primer paso para crear su nuevo recinto ferial de 70.000 metros cuadrados
El proyecto contempla también la reserva de suelo para la futura construcción de un pabellón cubierto de 5.500 metros cuadrados
El nuevo recinto ferial de Cieza, más cerca. La Junta de Gobierno Local ha aprobado el expediente para contratar la redacción del proyecto del futuro 'Ágora Cultural', un espacio de cerca de 70.000 metros cuadrados destinado a acoger actividades festivas, culturales, de ocio y grandes eventos.
El futuro recinto se ubicará junto al Centro Comercial Los Olivos y estará equipado para albergar festejos y otras actividades multitudinarias, además de contar con una zona destinada a conciertos y eventos al aire libre, según ha informado el Ayuntamiento.
El proyecto contempla también la reserva de suelo para la futura construcción de un pabellón cubierto de 5.500 metros cuadrados.
La actuación cuenta con un presupuesto de ejecución estimado de dos millones de euros y será cofinanciada en un 60% por la Unión Europea mediante fondos Feder, dentro del Plan EDIL 'Cieza Circular'.
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