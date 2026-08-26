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Dos calles de Lorca cortadas durante tres meses por las obras del AVE: estos son los itinerarios alternativos

Adif ha solicitado al Ayuntamiento el cierre al tráfico de estas avenidas para avanzar con las obras del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad

Viaducto del AVE a su paso por Tercia, en Lorca.

Viaducto del AVE a su paso por Tercia, en Lorca. / Daniel Navarro

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Alba Marqués

Alba Marqués

Dos calles de Lorca permanecerán cerrradas al tráfico durante tres meses por las obras del Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad después de que el Ayuntamiento aceptara la solicitud del gestor de infraestructuras ferroviarias Adif con motivo del avance del AVE.

En concreto, el corte al tráfico se producirá en las calles Fajardo el Bravo, a la altura de la vía férrea, y Poeta Gimeno Castellar, excepto residentes, desde este mismo miércoles y durante tres meses.

En un comunicado, el ayuntamiento ha informado de que los cortes estarán debidamente señalizados por la propia entidad -que es la responsable según normativa vigente-, y de igual manera los itinerarios alternativos para el tránsito de vehículos.Estos son:

  • C/Poeta Gimeno Castellar: habilitado un doble sentido de circulación sólo para residentes.
  • C/Fajardo el Bravo: permitido el acceso al tráfico rodado hasta la Travesía Ramón y Cajal, cortado acceso peatonal hacia C/Poeta Gimeno Castellar.
  • Resto de vehículos por C/Juan Antonio Dimas, Alda. de Menchirón o Alda. Cervantes.

La Policía Local vigilará las modificaciones de la señalización correspondiente, para el mejor desarrollo de la seguridad del tráfico en la zona.

Desde el Ayuntamiento de Lorca se agradece la colaboración de los vecinos y se solicita comprensión por las molestias que se puedan ocasionar con motivo de la consecución de las obras del soterramiento.

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