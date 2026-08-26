El Ayuntamiento de Molina reubicará a los 14 residentes de Escuelas Blancas tras su cierre

La Asociación Hogar Compartido de Molina de Segura ha comunicado al Ayuntamiento su decisión de cesar la actividad de la residencia que gestiona en el edificio municipal de Escuelas Blancas, situado en la calle Adolfo Suárez. El centro cuenta actualmente con 14 residentes y 14 trabajadoras, mientras que el Consistorio ha asegurado que el inmueble mantendrá su uso vinculado a la atención de personas mayores.

El Ayuntamiento ha trasladado a la Comunidad Autónoma la necesidad de reubicar a las 14 personas residentes en un recurso adecuado y ha anunciado que realizará un seguimiento del proceso para que se desarrolle con las máximas garantías y con el menor impacto posible para los usuarios y sus familias.

El Gobierno local también ha señalado que seguirá la situación de las 14 profesionales afectadas por el cese de la actividad y pondrá a su disposición los recursos municipales de empleo y formación que puedan facilitar su recolocación.

Respecto al futuro del inmueble, el Consistorio ha recordado que Escuelas Blancas es de titularidad municipal y que la Asociación Hogar Compartido disponía únicamente de una concesión de uso privativo. Una vez finalizada esta, el edificio, incluida la ampliación realizada durante estos años, revertirá al patrimonio municipal libre de cargas y sin coste para las arcas municipales.

Según el Ayuntamiento, la concesión no puede ser vendida ni traspasada a terceros y el inmueble deberá continuar destinado a la atención de personas mayores. El equipo de gobierno analiza ya, junto a los servicios municipales de Patrimonio y en diálogo con la asociación, la fórmula para ordenar el fin de la concesión y recuperar cuanto antes la plena disponibilidad del edificio.

La Asociación Hogar Compartido desarrolla su actividad en Escuelas Blancas desde 2005, por lo que el Gobierno municipal ha reconocido sus dos décadas de atención a personas mayores y ha agradecido también el trabajo desarrollado durante este tiempo por las profesionales del centro.

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El Ayuntamiento sostiene que las actuaciones realizadas desde 2023 para el cuidado y la puesta en valor del patrimonio municipal facilitarán ahora la recuperación del inmueble y asegura que Escuelas Blancas volverá a prestar servicio a los mayores de Molina de Segura.