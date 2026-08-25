Balance
La Policía Local de Jumilla realizó 1902 servicios durante la feria y fiestas de agosto
El comisario jefe, Antonio Luis Mula, ha destacado el esfuerzo de todos los colectivos con solo una incidencia destacada en la cabalgata
La Policía local de Jumilla realizó un total de 1902 servicios o actuaciones durante la feria y fiestas de la localidad, así lo ha anunciado el comisario jefe, Antonio Luis Mula.
El responsable de la seguridad ciudadana en Jumilla ha destacado el gran trabajo y esfuerzo realizado de todos los colectivos y ha informado que solamente hubo una incidencia en la cabalgata tradicional.
Del total de actuaciones 453 corresponden a tareas administrativas; 349 llamadas en coordinación con el 112; 469 en tráfico, con 19 controles de alcoholemia en la que fueron identificadas 21 personas y hubo siete accidentes de tráfico con un herido.
Raquel Ruescas Carmona, concejala delegada en Seguridad Ciudadana ha destacado la colaboración con el dispositivo de emergencias en las actividades programadas.
Ha agradecido la colaboración de Protección Civil de Ontur, Yecla, Fortuna, Moratalla y la asociación de voluntarios del Valle de Ricote
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