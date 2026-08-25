La Policía Local de Jumilla realizó 1902 servicios durante la feria y fiestas de agosto

La Policía local de Jumilla realizó un total de 1902 servicios o actuaciones durante la feria y fiestas de la localidad, así lo ha anunciado el comisario jefe, Antonio Luis Mula.

El responsable de la seguridad ciudadana en Jumilla ha destacado el gran trabajo y esfuerzo realizado de todos los colectivos y ha informado que solamente hubo una incidencia en la cabalgata tradicional.

Del total de actuaciones 453 corresponden a tareas administrativas; 349 llamadas en coordinación con el 112; 469 en tráfico, con 19 controles de alcoholemia en la que fueron identificadas 21 personas y hubo siete accidentes de tráfico con un herido.

Raquel Ruescas Carmona, concejala delegada en Seguridad Ciudadana ha destacado la colaboración con el dispositivo de emergencias en las actividades programadas.

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Ha agradecido la colaboración de Protección Civil de Ontur, Yecla, Fortuna, Moratalla y la asociación de voluntarios del Valle de Ricote