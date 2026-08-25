Calasparra ofrece dos plazas para administrativos

El Ayuntamiento de Calasparra ha recordado este martes que el plazo para solicitar las plazas de administrativo que ofrecen sigue abierto. El Ejecutivo municipal aceptará peticiones hasta el próximo 11 de septiembre.

Asimismo, recuerdan que la elección se produce por turno libre mediante el sistema de oposición. Esto es, en otras palabras, que la administración contratará a las dos personas basándose, exclusivamente, en la nota que obtengan en los exámenes.

Por otro lado, aclararon que las se deben enviar por vía telemática, a través de la sede electrónica del Ayuntamiento del municipio. Aunque este sea el método principal, también se puede hacer de forma presencial en el Registro General del Consistorio o en cualquiera de los espacios habilitados para este tipo de trámites.

El plazo para presentar las solicitudes tiene sus puertas abiertas desde el pasado 17 de agosto, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la resolución de la convocatoria.

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En el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), en cambio, se hicieron públicas el pasado 22 de julio. También se pueden consultar en la sede electrónica y en el tablón de edictos municipal.