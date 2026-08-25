Política
La alcaldesa de Calasparra anuncia que no se presentará a la reelección en 2027
La socialista Teresa García, que completará los cuatro años de su segundo mandato, asegura que se trata de una decisión "muy personal y muy meditada"
EFE
La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, del PSOE, no se presentará a la reelección en las elecciones municipales de mayo de 2027, según ha anunciado ella misma en sus redes sociales.
La regidora, que accedió por primera vez a la alcaldía en febrero de 2020 tras la renuncia, para ser delegado del Gobierno, de José Vélez, revalidó la mayoría absoluta socialista en 2023 y completará los cuatro años de su segundo mandato, según asegura, porque se comprometió a ello con Calasparra y sus vecinos.
"Esta decisión no nace del cansancio, sino del amor a Calasparra y del trabajo y la responsabilidad que nunca he querido dejar a medias", afirma la primera edil, que subraya que "quedan proyectos y retos" de aquí a las próximas elecciones y los afrontará "como siempre, dando la cara y trabajando".
Teresa García, tras anunciar una decisión "muy personal y muy meditada", añade en el vídeo que la política tiene un coste personal muy alto, que ella siempre la ha entendido como un ejercicio de cercanía, respeto, humildad y responsabilidad, y que defiende una política "positiva, útil y provechosa".
Después de más de seis años en la alcaldía, afirma que la familia, amigos y allegados sufren la "tensión" que genera la actual forma de entender la política, de ahí que sea necesario "parar, mirar a los tuyos y reconocer que también merecen tiempo y presencia".
Ha agradecido a su partido la confianza depositada en ella para ser elegida en su momento la primera mujer alcaldesa de Calasparra, así como a los vecinos que confiaron en ella y a quienes han ejercido la discrepancia desde el respeto.
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