Tres perros refuerzan la Policía Local de San Javier con una nueva unidad canina

La Policía Local de San Javier ha incorporado a Dino, Kira y Lobo, los tres perros que integran el nuevo Grupo de Intervención Canina, una unidad creada para reforzar las labores policiales en la calle y ampliar la capacidad de actuación de los agentes.

El nuevo grupo centrará buena parte de su actividad en la prevención y detección de drogas, aunque también prestará apoyo en tareas de localización y en otras intervenciones policiales en las que las capacidades de los animales puedan resultar útiles.

La unidad fue presentada en el Parque Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera, donde los asistentes pudieron conocer a los tres perros y el trabajo que desarrollarán junto a sus respectivos guías.

La concejal de Policía, Alba Sánchez, explicó que la puesta en marcha del Grupo de Intervención Canina persigue dos objetivos principales: «mejorar nuestra capacidad de respuesta y acercar todavía más la Policía Local a la ciudadanía». La edil destacó además la utilidad de los perros en labores de prevención, detección y localización.

Por su parte, el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, señaló que la mejora de la seguridad requiere de la implicación conjunta y destacó el refuerzo de los medios disponibles para la Policía Local.

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En este sentido, recordó que el Ayuntamiento está instalando más de 100 cámaras de videovigilancia en distintos puntos del municipio. Este dispositivo se suma ahora a la incorporación del Grupo de Intervención Canina como nuevo recurso destinado a reforzar la seguridad ciudadana.