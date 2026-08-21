Once nuevas viviendas para jóvenes toman forma en el casco histórico de Lorca

Las obras de la nueva promoción de vivienda pública de la calle Leones, en el barrio de Santiago de Lorca, avanzan con la llegada de las primeras grúas tras completarse los estudios geotécnicos, la excavación arqueológica y la demolición de la antigua fachada. El edificio contará con 11 viviendas destinadas a alquiler social o a precio asequible, además de diez plazas de garaje, y supondrá una inversión de 2.279.206 euros.

La previsión municipal es que los trabajos concluyan dentro de un año. Los pisos estarán dirigidos prioritariamente a jóvenes de entre 18 y 35 años, así como a familias numerosas y personas con discapacidad que cumplan los límites de renta establecidos en el programa. La promoción deberá mantenerse destinada a alquiler social o asequible durante un mínimo de 50 años.

La concejal de Urbanismo, María Hernández, ha supervisado este jueves el desarrollo de las obras, que se ejecutan en una parcela de 335 metros cuadrados. El inmueble tendrá bajo y tres plantas y albergará viviendas de entre 70 y 100 metros cuadrados, accesibles y con calificación energética A.

La actuación comenzó a mediados de 2024 con los estudios geotécnicos necesarios para redactar el proyecto básico y de ejecución. Posteriormente se acometieron los trabajos arqueológicos, que en marzo de 2025 permitieron localizar un asentamiento prehistórico, restos de época romana y una maqbara islámica.

El pasado mes de julio se demolió la fachada existente después de que quedara descatalogada tras una modificación urbanística aprobada por el Pleno municipal. Superadas estas fases previas, la llegada de las grúas permite iniciar ahora la construcción del nuevo edificio.

La financiación procede de distintas administraciones y programas. Del presupuesto total, un millón de euros lo aporta el Gobierno regional mediante una ayuda directa a la empresa municipal Suelo y Vivienda de Lorca (SUVILOR), mientras que otros 641.422 euros proceden del Plan Lorca, 501.125 euros de fondos Next y 136.959 euros del Ayuntamiento de Lorca.

Las viviendas incorporarán sistemas destinados a reducir el consumo energético, entre ellos producción de agua caliente mediante aerotermia, refrigeración con bomba de calor y apoyo de energía fotovoltaica a través de placas solares. Además, los pisos se entregarán completamente amueblados.

Hernández ha enmarcado el proyecto en la estrategia municipal para ampliar la oferta de vivienda pública y atraer nuevos residentes al casco histórico. «Seguiremos apostando para que los jóvenes desarrollen su proyecto de vida en Lorca», ha señalado la edil, que ha defendido un centro histórico «vivo, con más infraestructuras, más servicios y más oportunidades».

Cerca de 4,8 millones en tres promociones

La actuación de la calle Leones se suma a otras dos promociones municipales en marcha en el casco histórico. En la calle Selgas se desarrolla un edificio de 630 metros cuadrados construidos, también con calificación energética A, que incluirá un local-oficina distribuido en dos plantas y cinco viviendas de alquiler asequible para jóvenes de 18 a 35 años. La inversión asciende a 898.448 euros.

Por su parte, en la confluencia de las calles Álamo y Rubira el Ayuntamiento impulsa otras nueve viviendas de alquiler asequible para jóvenes, con superficies de entre 50 y 90 metros cuadrados, junto a diez plazas de garaje y cinco trasteros. Los pisos serán accesibles y contarán igualmente con calificación energética A. Esta promoción supone una inversión municipal de 1,4 millones de euros.

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En conjunto, el Ayuntamiento ha movilizado cerca de 4,8 millones de euros para estas tres actuaciones, que permitirán incorporar al casco histórico 25 viviendas públicas y 19 plazas de aparcamiento. El objetivo, según el Consistorio, es favorecer la llegada de población joven, contribuir a la recuperación residencial del centro histórico e impulsar nuevas promociones tanto públicas como privadas.