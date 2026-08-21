"Hemos querido construir unas fiestas en las que cada generación tenga su espacio"

La concejalía de Festejos afronta San Agustín 2026 con una programación que combina grandes espectáculos con iniciativas organizadas por colectivos, asociaciones y peñas. En su avance oficial, el Ayuntamiento ya ha definido la programación como especialmente amplia y concebida para públicos diversos.

María de los Ángeles Nortes, edil de Festejos: «Llevamos muchos meses trabajando para conseguir unas fiestas atractivas, variadas y, sobre todo, muy participativas. Queríamos que un joven pudiera disfrutar de la Game Party o del Open Air Club, que los amantes del rock tuvieran su Álamo Rock, que contáramos con artistas de primer nivel y que, al mismo tiempo, nuestras tradiciones continuaran ocupando el lugar que merecen».

La concejala destaca especialmente el equilibrio entre las grandes actuaciones y el protagonismo de la sociedad fuentealamera: «Podemos traer a Carlos Baute, Manu Tenorio, Amistades Peligrosas o La Frontera, y estamos encantados de contar con ellos, pero el verdadero éxito de San Agustín está también en nuestras peñas, asociaciones, colectivos y vecinos. Son quienes consiguen que las fiestas tengan personalidad propia».

Nortes pone igualmente en valor la incorporación de nuevas propuestas: «Cada año intentamos mantener aquello que sabemos que forma parte de nuestra identidad e introducir alguna sorpresa. Este año incorporamos propuestas como la velada de boxeo y reforzamos actividades para jóvenes, sin olvidarnos del Festival Nacional de Folclore, la Velada Trovera, los Autos Locos o las actividades solidarias. San Agustín tiene que ser una fiesta en la que todos se sientan representados».

Fuente Álamo abre sus puertas

Del 21 al 30 de agosto, Fuente Álamo tiene una cita con San Agustín. El Ayuntamiento invita a vecinos y visitantes a participar en unas fiestas que vuelven a hacer de la calle el gran lugar de encuentro del municipio. Las fechas y el carácter abierto, diverso y participativo de la programación coinciden con el avance oficial municipal publicado el 3 de agosto.

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Serán días para bailar, cantar, reencontrarse y recordar. Días para volver a ponerse la camiseta de la peña, para acompañar a las Majas, para escuchar música hasta bien entrada la noche, para emocionarse con las tradiciones, para apoyar las iniciativas solidarias y para enseñar a quienes nos visitan cómo vive Fuente Álamo sus fiestas. Diez días. Un pueblo entero. Una misma celebración.