Fuente Álamo se prepara para vivir un San Agustín 2026 inolvidable

Fuente Álamo volverá a latir con más fuerza que nunca del 21 al 30 de agosto con motivo de sus Fiestas Patronales en honor a San Agustín. Diez días en los que las calles y plazas de la Villa volverán a convertirse en lugares de encuentro para miles de vecinos y visitantes, con una programación que apuesta por unir tradición y nuevas propuestas y que este año presenta un destacado cartel musical.

El viernes 21 de agosto, el tradicional chupinazo dará el pistoletazo de salida a unos días en los que Fuente Álamo volverá a demostrar que sus fiestas son mucho más que un programa de actividades. Son convivencia, reencuentro, identidad y, especialmente, participación.

Porque hablar de San Agustín en Fuente Álamo es hablar de sus peñas, de las familias que se reúnen cada verano, de los amigos que regresan a la muy noble villa fuentealamera para encontrarse con los de siempre, de generaciones enteras compartiendo las calles y de un Fuente Álamo que durante esos días hace de la hospitalidad una de sus mejores señas de identidad.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha diseñado una programación dirigida a públicos muy diferentes, desde los más jóvenes hasta quienes llevan décadas celebrando estas fiestas. Música, cultura, tradición, deporte, ocio, tecnología y solidaridad compartirán protagonismo durante unas jornadas en las que prácticamente cada rincón del casco urbano tendrá algo que ofrecer. El avance municipal destaca precisamente ese carácter plural y participativo de la programación.

Un cartel musical de primer nivel

Uno de los grandes atractivos de San Agustín 2026 será, sin duda, su programación musical. Carlos Baute, Manu Tenorio, Amistades Peligrosas y La Frontera encabezan un cartel que reúne nombres reconocidos de distintas generaciones y estilos, al que se suman espectáculos homenaje, tributos, verbenas y una extensa programación de música electrónica y DJ.

La noche del 22 de agosto estará marcada por uno de los acontecimientos más esperados y emotivos del calendario festero: la Gala de Imposición de Bandas a las Majas 2026, que contará con la actuación de Manu Tenorio, además del Ballet de Víctor Campos presentado por Marina Egea.

Una gala que combina tradición y espectáculo y que representa uno de los momentos más simbólicos de las fiestas patronales.

El 23 de agosto, el rock español llegará de la mano de La Frontera, una formación imprescindible para entender varias décadas de la música nacional.

El 24 de agosto será el turno del espectáculo homenaje a Dúo Dinámico, mientras que el día 25 Fuente Álamo recibirá a Amistades Peligrosas, con algunas de las canciones más reconocibles del pop español.

La programación continuará el día 26 con un espectáculo protagonizado por Roser en torno a la figura y la música de Raffaella Carrà, y el día 27 con una nueva propuesta musical para seguir haciendo de la calle Manuel de Falla uno de los grandes escenarios histórico de las fiestas.

Y el 28 de agosto, festividad de San Agustín, Fuente Álamo recibirá a uno de los grandes nombres del cartel de este año: Carlos Baute, que actuará a las 23:30 horas en la calle Manuel de Falla.

Carlos Baute actuará el 28 de agosto. / L. O.

El broche musical llegará el 30 de agosto con Serafín Zubiri y la Banda de Música en el espectáculo Recordando a Nino Bravo, una propuesta concebida para volver a disfrutar en directo de canciones que forman parte de la historia musical de nuestro país.

Del rock a los videojuegos, pasando por los Autos Locos, el folclore, los trovos, las peñas y una velada de boxeo

San Agustín 2026 no puede entenderse únicamente desde sus grandes conciertos. Una de las principales apuestas de la programación es precisamente conseguir que cada vecino pueda encontrar su propia manera de vivir las fiestas.

Para quienes prefieren la música electrónica, el Open Air Club volverá a poner ritmo a las noches de Fuente Álamo con una amplia selección de DJ y sesiones que se prolongarán durante buena parte de la semana festera. El programa municipal incluye música electrónica, sesiones de DJ y diferentes propuestas musicales repartidas por distintos espacios.

Los seguidores del rock tienen también una cita imprescindible. El sábado 22 de agosto regresa Álamo Rock al Auditorio Municipal, con un cartel encabezado por Leo Jiménez y acompañado por Injector, Jolly Joker, Black Dog Band y Minos. Una jornada específicamente pensada para quienes quieren vivir las fiestas al ritmo de guitarras eléctricas y rock en directo.

Pero San Agustín también mira a las nuevas generaciones. El miércoles 26 de agosto, la Casa de la Cultura acogerá la Fuente Álamo Game Party 2026, entre las 18:00 y las 23:00 horas, con realidad virtual, simuladores, zona LAN, campeonatos, dispositivos móviles y consolas. Una propuesta que acerca las nuevas formas de ocio y entretenimiento a unas fiestas que evolucionan al mismo tiempo que lo hace la sociedad.

Especialmente arraigada en Fuente Álamo es la tradicional Noche de los Disfraces, una de esas citas que reflejan como pocas la implicación de los vecinos en las fiestas de San Agustín. No se trata únicamente de una noche de diversión: las peñas trabajan y se implican durante buena parte del año en la confección de sus disfraces, la preparación de sus comparsas y, en muchos casos, la construcción de sus propias carrozas, convirtiendo el concurso en una auténtica muestra de creatividad, esfuerzo colectivo y convivencia.

Noche de los disfraces celebrada el año pasado. / Ayto. Fuente Álamo

Este año, el jueves 27 de agosto, a partir de las 22:30 horas, la Gran Vía y la calle Manuel de Falla volverán a convertirse en el gran escenario del Concurso de Disfraces, amenizado por DJ Luismi, DJ Lardín y Las Verdunch. Las inscripciones podrán realizarse ese mismo día, de 18:00 a 20:00 horas, a través del WhatsApp 676 362 878, indicando el nombre de la peña y el disfraz. La recogida de números tendrá lugar en la calle Doctor Marañón.

Una noche que constituye ya una parte esencial de la identidad de las fiestas, en la que el verdadero espectáculo lo crean los propios vecinos y las peñas, después de meses de preparativos, imaginación y trabajo compartido.

Y si hay otra cita que cada año despierta expectación, diversión y mucho ingenio es la Copa San Agustín de Autos Locos, que en 2026 alcanza su XIII edición. La carrera se celebrará el 29 de agosto, a las 19:00 horas, en la calle Convento, premiando la creatividad de unos vehículos construidos para convertir la competición en puro espectáculo. El Ayuntamiento incluye esta prueba entre los acontecimientos emblemáticos que regresan en 2026.

Tarde de los Autos Locos de las fiestas de 2025. / Ayto. Fuente Álamo

La tradición continúa siendo el corazón de la villa

Renovar las fiestas no significa renunciar a aquello que las ha convertido en parte de la identidad de Fuente Álamo.

Por ello, el programa vuelve a reservar un espacio destacado a las manifestaciones culturales más arraigadas, entre ellas el 44.º Festival Nacional de Folclore Villa de Fuente Álamo, una cita que mantiene vivo el patrimonio musical, las danzas y las costumbres populares.

Junto al folclore, la Velada Trovera permitirá volver a escuchar una de las manifestaciones culturales más singulares de nuestra tierra. Tradición oral, improvisación y talento se dan la mano en una propuesta que conecta a las nuevas generaciones con un patrimonio que forma parte de nuestra historia.

Y junto a las actividades consolidadas, las fiestas también incorporan novedades. Entre ellas se encuentra una velada de boxeo en el auditorio municipal, ampliando aún más una programación que busca sorprender y ofrecer alternativas de ocio diferentes.

Peñas: el alma de las fiestas

Hay grandes conciertos, luces, escenarios y espectáculos. Pero hay algo sin lo cual las Fiestas de San Agustín no serían las mismas: las más de 80 peñas.

Ellas llenan las calles desde primera hora, organizan actividades, reúnen generaciones, hacen posible muchas iniciativas y consiguen que el ambiente festero continúe mucho más allá de cualquier escenario.

El propio Ayuntamiento ha destacado oficialmente el regreso de las actividades organizadas por las peñas como una de las piezas fundamentales del programa de 2026.

Y en este 2026 volverá a quedar patente que fiesta y solidaridad pueden caminar juntas.

El sábado 22 de agosto, el Recinto de Peñas acogerá la segunda edición de la Rifa Musical a beneficio de Adrián Paredes, organizada por la Peña El Akelarre, con premios donados por la Asociación de Comerciantes y diferentes negocios de la Villa.

Noticias relacionadas

También tendrá presencia durante las fiestas la iniciativa vinculada a la niña Helia, con actividades solidarias impulsadas desde las propias peñas. Porque San Agustín también significa estar al lado de quienes necesitan el apoyo de todo un pueblo.