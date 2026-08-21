"Las fiestas de San Agustín forman parte de mi vida; antes de vivirlas como alcaldesa ya las vivía como una peñista más"

Para Juana María Martínez, San Agustín tiene una dimensión que va mucho más allá de sus responsabilidades como alcaldesa. Desde adolescente forma parte de una peña y conoce las fiestas desde dentro: los preparativos, los días interminables, las reuniones de amigos y ese ambiente difícil de explicar a quien nunca lo ha vivido.

Alcaldesa, usted lleva viviendo San Agustín desde dentro desde que era prácticamente una adolescente. ¿Cómo cambia la perspectiva cuando además se viven las fiestas como alcaldesa?

Son dos maneras distintas de vivirlas, pero el sentimiento es exactamente el mismo. Yo he crecido disfrutando de estas fiestas, perteneciendo a una peña y compartiendo estos días con mis amigos, como tantísimos vecinos de Fuente Álamo. Ahora tengo la enorme responsabilidad de vivirlas también como alcaldesa, pendiente de que todo salga bien, pero cuando llega San Agustín inevitablemente aparece esa parte de mí que sigue siendo una peñista más.

¿Qué significan personalmente para usted estos días?

Significan recuerdos, amigos, familia y reencuentros. Las fiestas nos devuelven cada año momentos que hemos vivido desde jóvenes y, al mismo tiempo, nos permiten crear otros nuevos. Ver ahora a generaciones más jóvenes – incluido mis hijos - disfrutar como lo hacíamos nosotros es especialmente bonito. Creo que ahí está una de las claves de San Agustín: cambia el programa, cambian las generaciones, pero permanece el sentimiento de pertenencia.

Queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan sientan que estas fiestas también son un poco suyas

Este año encontramos nombres como Carlos Baute, Manu Tenorio, Amistades Peligrosas o La Frontera. ¿Se ha querido dar un salto en la programación?

Hemos querido ofrecer una programación muy potente, pero sobre todo muy diversa. Tener artistas de esta categoría es importantísimo y supone un atractivo para Fuente Álamo, pero unas fiestas no pueden reducirse únicamente a sus conciertos. Tenemos folclore, trovos, rock, DJ, videojuegos, actividades deportivas, propuestas solidarias, peñas y novedades como la velada de boxeo. La intención es que todo el mundo encuentre un motivo para salir a la calle y disfrutar.

Precisamente las peñas parecen tener cada vez más protagonismo.

Las peñas son fundamentales. Lo digo como alcaldesa, pero también desde la experiencia de haber formado parte de ellas durante prácticamente toda mi vida festera. Una peña es mucho más que un lugar donde reunirse durante diez días; detrás hay amistades, organización, imaginación, trabajo y una manera muy especial de vivir las fiestas. Son parte esencial del ambiente que tenemos en Fuente Álamo.

¿Hay algún momento de las fiestas que siga emocionándole especialmente?

El comienzo siempre es especial. Cuando llega el chupinazo sabes que por delante tenemos días intensísimos y ves a todo el pueblo preparado para disfrutar. Y también hay momentos tradicionales que te hacen recordar por qué estas fiestas son nuestras. Puedes haberlos vivido muchas veces, pero cada año vuelven a emocionarte de una forma distinta.

¿Qué mensaje trasladaría a quienes estén pensando visitar Fuente Álamo durante San Agustín?

Que vengan. Que recorran nuestras calles, disfruten de nuestros conciertos, conozcan nuestras tradiciones y, especialmente, que compartan las fiestas con nuestra gente. Fuente Álamo es un municipio acogedor y durante San Agustín esa hospitalidad se multiplica. Queremos que tanto los vecinos como quienes nos visitan sientan que estas fiestas también son un poco suyas.