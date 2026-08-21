Una campaña apela al civismo para cuidar las instalaciones deportivas de Lorca

La Concejalía de Deportes ha puesto en marcha una campaña de concienciación para fomentar el cuidado y el uso responsable de las instalaciones deportivas municipales entre usuarios, deportistas, clubes, familias y espectadores. Bajo el lema «Las cuidamos entre todos», la iniciativa busca reducir comportamientos que puedan provocar daños innecesarios en los espacios y equipamientos públicos.

La campaña se difundirá mediante distintos mensajes gráficos centrados en situaciones habituales dentro de las instalaciones. Entre otras recomendaciones, se recuerda la necesidad de depositar los residuos en las papeleras, utilizar correctamente puertas y vestuarios, devolver el material deportivo a su lugar y evitar daños en paredes o mobiliario.

También se incide en el consumo responsable de agua en las duchas y en el respeto a la intimidad de los usuarios, especialmente en aquellos espacios donde no está permitido realizar grabaciones. La campaña incluye además referencias al cumplimiento de las normas sobre tabaco, alcohol y otras sustancias.

El Reglamento de Instalaciones Deportivas y Servicios Deportivos del Ayuntamiento establece entre las obligaciones de los usuarios hacer un uso adecuado de las dependencias, respetar el material y los equipamientos, colaborar en su conservación y comunicar cualquier incidencia al personal responsable.

Desde Deportes distinguen entre el desgaste normal provocado por el uso diario y los desperfectos ocasionados por comportamientos inadecuados o negligentes. Pistas, vestuarios, duchas, mobiliario y equipamientos requieren tareas periódicas de mantenimiento debido a su utilización habitual, mientras que acciones como romper elementos, realizar pintadas, dejar residuos o emplear el material para fines distintos de los previstos provocan un deterioro evitable.

La iniciativa da continuidad a otras campañas desarrolladas en los últimos años. En 2023 se puso en marcha una acción específica para fomentar el ahorro de agua en las duchas de los vestuarios, con cartelería adaptada tanto a menores como a adultos.

Posteriormente, en 2025, coincidiendo con el primer Día Mundial del Juego Limpio, se lanzó la campaña municipal «No a la violencia en el deporte», dirigida a padres y madres, espectadores, deportistas y entrenadores y centrada en valores como el respeto, la tolerancia, la deportividad y el juego limpio.

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El concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, ha señalado que el objetivo es que las instalaciones sean «mucho más que lugares donde practicar deporte» y funcionen también como espacios de convivencia y educación en valores. «Cuidar el material, respetar al resto de usuarios, ahorrar agua, mantener limpios los espacios o rechazar cualquier comportamiento violento forman parte también de la manera en la que entendemos el deporte», ha afirmado.