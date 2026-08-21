La Cabalgata toma las calles de Jumilla pese a la amenaza de lluvia

El Museo del Vino de Jumilla; la Romería al Niñico de las Uvas; una hoja de una cepa, a cargo de la peña más antigua de Jumilla, la Unión de Campesinos y Ganaderos, del año 1977; la chimenea de los Aurelios, obra de la peña La Horica del Cigarrico; una casa de esparto del Casco Antiguo; la ermita de San Agustín o el castillo de Jumilla fueron algunos de los monumentos que desfilaron anoche por las calles de Jumilla dentro de la Cabalgata Tradicional de este año 2026.

En la Cabalgata no faltó el vino. | JOSÉ GARCÍA

Todo ello a pesar de una tormenta que, a las 14.00 horas, descargó sobre el casco urbano de Jumilla 14 litros de agua por metro cuadrado y que, según el 112, dejó incidencias en dos viviendas y un comercio del municipio, así como la caída de un toldo en el recinto ferial y de ramas de árboles.

El desfile se retrasó hasta las 21.30 horas por acuerdo unánime de la junta directiva de la Federación de Peñas de las Fiestas de la Vendimia. Además, la carroza La Uva y sus Granilletes no participó en la cabalgata tras sufrir pequeños desperfectos a causa del granizo durante su exposición en el paseo Poeta Lorenzo Guardiola.

Toda la tarde hubo amenaza de lluvia, pero al final se celebró esta cabalgata sin problema alguno.

Las peñas salieron a la calle para ofrecer a los visitantes las viandas y productos típicos de la localidad, junto a los tradicionales bocadillos, todo ello acompañado por el vino elaborado en la Denominación de Origen Jumilla.

Las peñas La Brocá y Dos Yemas y Los Soyaos elaboraron más de 10.000 bocadillos, que, junto con los preparados por el resto de peñas, fueron repartidos durante el desfile.

Para el sábado, 22 de agosto, a partir de las 17.30 horas, está programada la tercera cabalgata de esta edición por las calles de Jumilla, la Gran Cabalgata del Vino.

Dos datos marcan esta fiesta: el reparto de unos 85.000 litros de vino y la participación de más de cien mil personas en el festejo.

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El Ayuntamiento ha preparado un amplio dispositivo de seguridad y emergencias en el que participarán un centenar de personas, entre agentes de Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios. Se contará con una empresa especializada en limpieza de calles para que, al final, todo vuelva a la normalidad tras la celebración de la Gran Cabalgata del Vino.