El Ayuntamiento de Lorca limpiará la Rambla de las Señoritas ante el riesgo de lluvias

El Ayuntamiento de Lorca comenzará este sábado los trabajos de limpieza de la Rambla de las Señoritas, a su paso por el Camino Viejo del Puerto, dentro de la planificación municipal de mantenimiento y prevención. Según han informado fuentes municipales, las actuaciones continuarán la próxima semana en otros puntos.

El Gobierno local ha dado a conocer esta intervención después de que el PSOE denunciara este jueves el estado del cauce y reclamara su limpieza inmediata ante la acumulación de maleza y vegetación y el riesgo que, a juicio de los socialistas, podría generar ante episodios de lluvias torrenciales.

Fuentes municipales han asegurado que la actuación ya estaba prevista antes de las críticas del PSOE y han reprochado al concejal socialista Juan Carlos Segura que no consultara previamente la planificación existente.

El edil socialista había reclamado al Ejecutivo de PP y Vox la puesta en marcha de un plan de limpieza, mantenimiento y conservación de las ramblas del municipio, señalando de forma prioritaria la situación de la Rambla de las Señoritas.

Durante una visita al cauce, Segura denunció la presencia de cañas, especies invasoras y acumulación de maleza, que, según sostuvo, pueden reducir su capacidad de desagüe y aumentar el riesgo de desbordamiento en caso de avenidas de agua.

El concejal advirtió además de que el final del verano y el comienzo del otoño son periodos en los que pueden registrarse episodios de lluvias intensas y defendió la necesidad de actuar de forma preventiva. «Prevenir es actuar antes, mantener los cauces despejados y garantizar la seguridad de la ciudadanía», señaló.

Segura también recordó que, según el PSOE, corresponde al Ayuntamiento el mantenimiento de los tramos urbanos de ramblas como esta y reclamó actuaciones en los cauces que atraviesan tanto el casco urbano como las pedanías.

El Gobierno local traslada el debate al Guadalentín

En su respuesta, el Ejecutivo municipal ha aprovechado además para reclamar a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) una fecha concreta para la limpieza y mantenimiento del río Guadalentín desde el entorno del pantano de Puentes y a lo largo del municipio.

El Ayuntamiento sostiene que la Rambla de las Señoritas es un cauce de menor entidad, con una cuenca y un alcance limitados frente a episodios de lluvias torrenciales, mientras que el Guadalentín cuenta con una cuenca superior a los 1.000 kilómetros cuadrados y un marcado carácter torrencial.

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Por ello, el Gobierno municipal ha pedido al PSOE que traslade también sus reclamaciones al organismo de cuenca y ha reiterado que la limpieza de la Rambla de las Señoritas comenzará este sábado.