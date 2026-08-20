Los vecinos de Cabo de Palos convocan una manifestación para exigir la paralización de las obras del proyecto 'sendero azul' porque "agravará la gentrificación"

Cabo de Palos vive en los últimos años un significativo auge del sector turístico. Esta zona costera perteneciente a la diputación del Rincón de San Ginés es tremendamente atractiva para los visitantes. La playa, el sol y las temperaturas casi tropicales son factores muy atractivos para todas las personas.

Los vecinos no están contentos con este crecimiento del turismo que se produce, sobre todo, durante la temporada alta. La enésima prueba ha sido la manifestación convocada por un grupo de vecinos de la localidad para el próximo domingo 23 de agosto a las 12 horas para exigir que se paralicen las obras del proyecto conocido como 'Sendero Azul'.

Los habitantes de la zona explican que aunque el Ayuntamiento haya presentado esta actuación como "obras para arreglar desperfectos en el sendero", en realidad se trata de "un desarrollo urbanístico que incluye paseos de hormigón coloreado, iluminación, bancos y miradores sobre uno de los últimos tramos de costa virgen que quedan junto al núcleo urbano de Cabo de Palos".

Asimismo, añaden que con todo esto el Ejecutivo municipal quiere transformar "un sendero natural de baño y calas en un paseo urbanizado de uso turístico". Consideran que la consecuencia directa de esto será un empeoramiento de la situación de masificación y gentrificación que vive la localidad.

Por otro lado, señalan directamente a la protección del medioambiente porque con esto afirman que habrá un "aumento de la contaminación, incluida la lumínica, en una zona que debe estar oscura por la noche".

Irregularidades

Más allá de su descontento y las consideraciones al respecto de las segundas intenciones que puedan tener desde el Gobierno municipal, los convocantes señalan ciertas irregularidades.

En primer lugar, sostienen que no consta que el proyecto cuente con estudio de impacto ambiental ni con la autorización de la Demarcación de Costas, pese a discurrir en zona de afección de costas.

Tampoco se ha abierto, según denuncian, un periodo de exposición pública ni de participación vecinal, algo que consideran obligatorio al tratarse de una actuación financiada con fondos europeos Next Generation EU.

A ello se suma que no ha existido ninguna presentación pública del proyecto antes del inicio de las obras, y que los vecinos rechazan las informaciones que han hablado de un “respaldo vecinal” a la actuación, un respaldo que, afirman, nunca se ha producido ni ha sido recabado.

Imagen de archivo del faro de Cabo de Palos. / jose antonio sánchez

Meses de quejas

La convocatoria de este domingo es la gota que colma el vaso. Los vecinos explican que llevan meses realizando movilizaciones para detener este proyecto que consideran nocivo para su estilo de vida.

Recuerdan que el pasado 18 de junio, un grupo de residentes presentó ante el Ayuntamiento de Cartagena una instancia colectiva firmada solicitando la paralización cautelar de las obras y la apertura de una exposición pública real del proyecto, con el plazo legalmente estipulado para presentar alegaciones.

También llevaron a cabo una recogida de firmas en la plataforma online Change.org donde reclaman la misma acción; además de que se dé prioridad a las "necesidades reales del municipio como el colapso del tráfico y aparcamiento en fechas de alta afluencia".

También aquejan falta de aceras, erosión de estructuras por aguas pluviales sin canalizar e insuficiente recogida de basuras. Ha sido ante la "falta de respuesta del Ejecutivo" que los vecinos han dado un paso más allá y salir a la calle.

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento a estas peticiones, los vecinos han decidido dar un paso más y salir a la calle.

Peticiones concretas

Los vecinos exigen, concretamente, las siguientes medidas al respecto de la paralización del proyecto de reforma de este sendero:

La paralización cautelar inmediata de las obras del proyecto “ Sendero Azul”.

La apertura de una exposición pública real y completa del proyecto, desde la Rada Salinera hasta el Faro, explicando sus objetivos, alcance, materiales, criterios ambientales y fases de ejecución.

explicando sus objetivos, alcance, materiales, criterios ambientales y fases de ejecución. La publicación del procedimiento seguido para la elaboración y contratación del proyecto, incluidos los informes sectoriales.

para la elaboración y contratación del proyecto, incluidos los informes sectoriales. Un plazo de alegaciones para que vecinos, asociaciones y colectivos sociales puedan presentar observaciones y propuestas antes de que continúen las actuaciones .

. Que se prioricen las necesidades reales y urgentes de Cabo de Palos frente a una obra que, según denuncian, “destroza lo que ya está perfecto en su estado natural”.

Manifestación

La protesta tendrá lugar el próximo domingo 23 de agosto a las 12.00 horas del mediodía. La manifestación saldrá del Muro de Sal y recorrerá todo el sendero hasta el faro, con una participación de 200 personas.

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Recuerdan que se trata de una manifestación pacífica e invitan a todas personas a sumarse a la iniciativa.