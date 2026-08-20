Las tormentas inundan las calles del Altiplan y provocan incidencias en Jumilla

Tras una jornada de calor infernal en el Altiplano, fuertes tormentas que han venido acompañadas de granizo viento azotaron a Yecla y Jumilla durante esta tarde.

En Jumilla la descarga provocó que en pocos minutos las calles del interior de la localidad se convirtieran en ríos. Asimismo, en algunas zonas del territorio el granizo cayó con intensidad.

Si bien por el momento se desconocen las consecuencias concretas de esta situación climática, el 112 indicó que ha recibido varias llamadas de los habitantes de la zona.

La tromba de agua cayó con intensidad sobre las 14.22 de la tarde, solo unas horas antes de la cabalgata tradicional del municipio. Por esto, se pudo ver a varios miembros de la peña Unión de Campesinos sacando agua de su local.

Un grupo de vecinos de Jumilla saca agua de uno de los locales de las peñas con cubos de plástico. / José García

Según indicaron a esta redacción algunos habitantes del municipio yeclano, el agua ha caído en forma de "aguacero". Pese a la intensidad de las precipitaciones, por el momento no se han registrado significativos daños humanos o materiales.

El cielo nublado en el municipio de Yecla. / L.O.

Avisos para toda la tarde

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alertaba en la pasada jornada que el día en el Altiplano estaría marcado por un "peligro importante" ante posibles tormentas y precipitaciones.

Según indicaron en su web, la precipitación en Yecla podría llegar hasta los 30 litros por metro cuadrado en una hora. Asimismo, la alerta naranja permanecerá sobre Jumilla y Yecla durante toda la tarde: Desde las 12 del mediodía hasta las 22 horas de la noche.

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