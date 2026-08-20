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Reabierto el puente de El Estacio tras solucionarse la avería que sufrió el lunes

La estructura vuelve a operar tras una avería que obligó a prestar asistencia a las embarcaciones varadas

Puente de El Estacio

Puente de El Estacio / PROTECCIÓN CIVIL SAN JAVIER

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La Opinión

La Opinión

El puente de El Estacio, en La Manga del Mar Menor, está en funcionamiento después de que se solucionara la avería que sufrió el lunes por la tarde.

La primera apertura a las embarcaciones se ha realizado a las 8.30 horas. El tráfico rodado y peatonal continúa con normalidad, según han informado desde el Ayuntamiento de San Javier.

El Consistorio explicó el martes que los trabajos de reparación podrían prolongarse durante 48 horas.

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Tras producirse la avería, el Servicio de Emergencias, a través de una embarcación de Protección Civil del municipio, prestó una primera asistencia a las embarcaciones que no habían podido acceder al puerto.

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