El puente del Estacio reabre tras varios días cerrado por una avería

El puente del Estacio, en La Manga, ha recuperado este jueves, 20 de agosto, su funcionamiento habitual después de que hayan finalizado los trabajos para reparar la avería que desde comienzos de semana impedía realizar las aperturas previstas para el paso de embarcaciones.

La Unidad de Protección Civil de San Javier ha informado esta mañana de que, una vez terminada la reparación, se reestablece el servicio de aperturas en sus horarios habituales. Como primera prueba tras la intervención, se programó además una apertura extraordinaria a las 8:30h de este jueves.

El tráfico rodado y peatonal por el puente se mantiene con normalidad, según la misma fuente.

La reparación obligó a cortar completamente el tráfico durante unas cuatro horas esta pasada madrugada, entre las 2.00 y las 6.00 horas. Durante ese intervalo sí podían atravesar el puente peatones, bicicletas, patinetes y motocicletas, además de ambulancias en situación de emergencia.

El cierre afectó también al servicio de autobús. Los vehículos llegaban hasta la rotonda situada a la entrada del Puerto Tomás Maestre, en la Gran Vía, y los usuarios tenían que realizar a pie el tramo hasta la rotonda del Estacio Norte, desde donde continuaba el servicio hasta Veneziola. La asistencia sanitaria, por su parte, se mantuvo durante los trabajos y los servicios de emergencia permanecieron coordinados ante posibles incidencias.

Una avería desde el lunes

Los trabajos ponen fin a una incidencia que comenzó en la tarde del lunes, cuando una avería en el puente impidió efectuar una de las aperturas previstas. Pese a la intervención inicial de los técnicos y del personal de mantenimiento, el problema persistió durante los días siguientes y no pudieron realizarse las aperturas para las embarcaciones, aunque el tráfico por carretera y el paso de peatones continuaron funcionando.

Durante este periodo, el Servicio de Emergencias, a través de una embarcación de Protección Civil de San Javier, prestó una primera asistencia a las embarcaciones que no podían acceder a puerto y tuvieron que permanecer fondeadas.

Con la reparación ya concluida, el puente vuelve a realizar las aperturas previstas para permitir el tránsito marítimo entre el Mediterráneo y el Mar Menor, mientras la circulación por la Gran Vía de La Manga continúa con normalidad.