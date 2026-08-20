El PSOE de Lorca reclama plazos para restaurar el Porche de San Antonio

El Grupo Municipal Socialista ha reclamado al Gobierno local que concrete los próximos pasos para continuar con la recuperación del Porche de San Antonio y, en particular, con la restauración definitiva de las pinturas de San Ginés de la Jara. El Ejecutivo municipal ha respondido que la intervención de emergencia ya está ejecutada y que cualquier nueva actuación debe esperar a que los muros afectados por la humedad se sequen y estabilicen.

La concejal socialista Nines Mazuecos ha pedido conocer en qué situación se encuentra el proceso de secado de los paramentos y qué calendario maneja el Ayuntamiento para continuar actuando sobre este Bien de Interés Cultural.

Mazuecos ha recordado que la intervención anunciada en mayo fue planteada como una primera fase destinada a combatir las humedades, sanear y consolidar las zonas afectadas por desprendimientos y estabilizar el monumento antes de acometer nuevas actuaciones.

“Una vez realizados estos primeros trabajos y retirado el andamio, lo que queremos saber es qué viene ahora”, ha señalado la edil, que ha solicitado información sobre la posible redacción del proyecto para restaurar las pinturas, su previsión presupuestaria y los plazos previstos.

La primera intervención contó con un presupuesto de 17.996,59 euros, financiado al 50% por la Secretaría de Estado de Política Territorial y al 50% con fondos municipales. Los trabajos afectaron tanto a los paramentos del Porche como a la muralla e incluyeron un tratamiento específico contra las humedades que afectan a las pinturas murales de San Ginés de la Jara.

Según ha recordado el PSOE, el Ayuntamiento anunció entonces que las pinturas, actualmente protegidas con papel japonés, podrían ser restauradas una vez que los muros estuvieran completamente secos y estabilizados.

El Gobierno municipal ha rechazado que exista un parón en la actuación y ha asegurado que los trabajos realizados han permitido reparar los daños y crear una barrera para impedir que continúe entrando humedad en el entorno de las pinturas.

Fuentes municipales han explicado que ahora debe dejarse secar una estructura afectada durante años, controlar su evolución y comprobar con futuros episodios de lluvia que la solución adoptada funciona correctamente.

“Restaurar antes las pinturas sería una irresponsabilidad”, han señalado desde el Ejecutivo, que sostiene que la intervención continuará cuando los muros alcancen las condiciones adecuadas y los restauradores determinen que puede actuarse sin poner nuevamente en riesgo las pinturas.

El Gobierno local considera por ello que no es posible establecer todavía una fecha cerrada para la siguiente fase y ha reprochado al PSOE que plantee la cuestión sin tener en cuenta los condicionantes técnicos de una actuación sobre un Bien de Interés Cultural.

Mazuecos, por su parte, ha defendido la necesidad de dar continuidad a la intervención. “No queremos que una actuación concebida como primera fase termine convirtiéndose en la única actuación durante años”, ha afirmado.

La edil ha reclamado además que la recuperación del Porche de San Antonio se integre en una estrategia más amplia de conservación del conjunto amurallado y ha pedido “transparencia, planificación y continuidad” para avanzar tanto en la restauración de las pinturas como en la recuperación progresiva del monumento.

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La respuesta municipal ha elevado además el tono político al acusar a los socialistas de intentar generar una polémica y recordar la situación de otros elementos patrimoniales durante anteriores etapas de gobierno del PSOE, entre ellos el Teatro Guerra.